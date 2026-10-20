Yaklaşık 20 yıllık CHP üyeliğini bitiren Asuman Gülsoy AK Parti\'ye geçti

Haber: Fatih Bozoğlu

(MUĞLA) - CHP'de yaklaşık 20 yıllık üyeliğini 8 Ekim'de sonlandıran Bodrum Belediye Meclis Üyesi Asuman Gülsoy AK Parti'ye katıldı.

CHP'deki yaklaşık 20 yıllık üyeliğini 8 Ekim'de sonlandıran Bodrum Belediye Meclis Üyesi Asuman Gülsoy, bugün düzenlenen törenle AK Parti'ye geçti.

Gülsoy, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde CHP'den kontenjan adayı olarak Bodrum Belediye Meclisi'ne girmişti. İstifasının ardından yaptığı açıklamada, belediye meclis üyeliği görevini bağımsız olarak sürdüreceğini duyuran Gülsoy, istifa kararında CHP'nin son dönemdeki siyasi sürecinin etkili olduğunu belirtirken, bundan sonraki süreçte Bodrum ve Muğla halkına hizmet etmeyi sürdüreceğini ifade etmişti.