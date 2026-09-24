Yakup Gül'ün ailesi Aksaray OSB patlamasında 19 ve 20 ay cezaları istinafa taşıdı - Son Dakika
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Yakup Gül'ün ailesi Aksaray OSB patlamasında 19 ve 20 ay cezaları istinafa taşıdı

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Yakup Gül\'ün ailesi Aksaray OSB patlamasında 19 ve 20 ay cezaları istinafa taşıdı
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Aksaray OSB'deki patlamada hayatını kaybeden işçi Yakup Gül'ün ailesi, iki kişiye verilen 19 ve 20 ay hapis cezasını istinafa taşıdı. Baba Ekrem Ali Gül, cezaları yetersiz bularak 'Bir insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı' dedi ve yetkililere çağrıda bulundu.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray OSB'de sızdırmazlık testi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Yakup Gül'ün ailesi, kamu davasında verilen hapis cezalarını yeterli bulmayarak kararı istinafa taşıdı. Baba Ekrem Ali Gül, "Bir insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Garibanın hiç mi değeri yok?" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir su depolama tankı fabrikasında yaklaşık bir buçuk yıl önce yapılan sızdırmazlık testi sırasında meydana gelen patlamada 40 yaşındaki işçi Yakup Gül hayatını kaybetti, üç işçi yaralandı. Gül'ün ailesi, ceza davasında verilen karara itiraz etti. Ailenin açtığı tazminat davası da sürüyor.

Ailenin avukatı Talip Bülbül, olayda kusurlu bulunan iki kişiye 19 ve 20 ay hapis cezası verildiğini belirterek, cezaları yetersiz buldukları için dosyayı istinafa taşıdıklarını söyledi.

Oğlunun ölüm haberini aldığı günü anlatan Ekrem Ali Gül, şunları söyledi:

"Olay günü sabah beni aradılar, oğlumun kaza geçirdiğini söyleyip hastaneye çağırdılar. Ben gittiğimde oğlumun çoktan hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Geçen bir buçuk yıllık süreç içerisinde sadece bir başsağlığı dilediler. Hukuki süreç başladı ve kamu davası olarak açıldı. Oğlumun 19 ve 20 yaşında iki çocuğu var. Asgari ücretle organize sanayide çalışan bir işçiydi, bir evleri yok. Biz de gariban bir aileyiz, mağduruz."

"GARİBANIN HİÇ Mİ DEĞERİ YOK?"

Verilen cezaya tepki gösteren Gül, şöyle devam etti:

"Bir insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Kamu davası sonucunda olayda ihmali bulunan iki kişi hakkında 19 ve 20 ay hapis cezası verildi. Sanırım onun da yatarı yok. Garibanın hiç mi değeri yok? Oğlum arkasında bir dul ve iki yetim bıraktı. Bizim de durumumuz ortada. Aralık ayı sonuna doğru bir mahkeme daha var ama bir umudum yok. Neticede bu fabrikada bir iş güvenliği sorunu var ve fabrika kusurlu. Bunu hepimiz biliyoruz. Oğlum ağır sanayi içinde çalışıyordu. Bu sızdırmazlık testinin normalde suyla yapılması gerekirken yüksek maliyetten dolayı farklı bir yöntemle yaptılar. Daha önce de bu fabrikada buna benzer bir olay olmuştu. Yetkililerden bu durumun üstüne gidilmesini ve bize yardım edilmesini istiyoruz."

AVUKAT BÜLBÜL: DENETİMLER YETERSİZ

Ailenin avukatı Talip Bülbül, patlamanın yalnızca olay günü yaşananlarla sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini savundu. İş yerinin fiziki yapısı ve çalışma koşullarında ciddi sorunlar bulunduğunu ileri süren Bülbül, kamu kurumlarının ağır iş yapılan işletmelere yönelik denetimlerini de yetersiz bulduğunu belirtti.

Gül ailesi, istinaf ve tazminat davaları sürerken iş yerindeki çalışma koşullarının, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının ve denetim süreçlerinin incelenmesini istiyor.

Kaynak: ANKA
3. SayfaAli GülAksarayGüncelYerelOSBSon Dakika

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SON DAKİKA: Yakup Gül'ün ailesi Aksaray OSB patlamasında 19 ve 20 ay cezaları istinafa taşıdı - Son Dakika
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