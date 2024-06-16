Yakutiye Belediyesi Kurban Bayramı'nda Temizlik ve Dezenfekte İşlemlerini Tamamladı

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Yakutiye Belediyesi geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da, kurban bayramı vesilesiyle ilçe merkezi ve köylerde kesilen kurbanlardan oluşan atıkların bir an önce kaldırılması, temizlik ve dezenfekte işlemlerinin tamamlanması için takviye ekipler oluşturdu.

Araç ve iş makinaları ile başlayan dezenfekte ve temizleme işlemlerini koordinasyon içerisinde yürüttüklerini kaydeden Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar yayınladığı sosyal medya hesabında vatandaşların kurban bayramlarını tebrik ederek, şu görüşlere yer verdi, "Yakutiye Belediyesi olarak Kurban Bayramı'na özel olarak oluşturduğumuz ekiplerimizle Yakutiye'mizin merkez mahalle ve köylerimizin tamamında kurban kesimi sonrası oluşan atıkların kaldırılması, kesim yapılan alanların temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi işlemlerini ivedilikle tamamladık. Allah kurbanlarımızı ve yapmış olduğumuz tüm ibadetlerimizi kabul eylesin."

Uçar, yaptığı açıklamada büyük bir özveri göstererek canla başla çalışan personellerine de teşekkür ederek, bayramlarını tebrik etti. - ERZURUM