AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum'da geçirdiği deniz kazası sonrası kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın Bodrum'da deniz kazası geçirdi. Denizden tekneyle karaya getirilen Yalçın, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yalçın'ın hayat tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. -
Son Dakika › Yerel › AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi - Son Dakika
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