Yalçın Topçu: Türk Milleti 15 Temmuz'da İstiklal ve İstikbaline Sahip Çıktı - Son Dakika
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Yalçın Topçu: Türk Milleti 15 Temmuz'da İstiklal ve İstikbaline Sahip Çıktı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Türk milletinin hainlere karşı tek yürek olduğunu vurgulayarak, Türk milletinin istiklal ve istikbaline, devletine, cumhuriyetine ve demokrasiye sahip çıktığını belirtti. Topçu, Türk milletinin seçilmiş liderlerine sahip çıkmaya kararlı olduğunu ifade etti.

15.07.2024 16:59
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu, Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Topçu, Türk milletinin o gece hainlere ve onların efendilerine karşı tek yürek olup istiklal ve istikbaline, devletine, cumhuriyetine ve demokrasiye sahip çıktığını vurguladı.

Topçu, Eski Büyük Birlik Partisi Genle Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözlerini hatırlatarak, "Ben Türk'üm, Türk esir olmaz. Ben Türk'üm, Türk bayraksız olmaz. Ben Türk'üm, Türk devletsiz olmaz. Ben Türk'üm, Türk ezansız olmaz. Ben Türk'üm, Türk hürriyetsiz olmaz" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en kalbi duygularla tebrik eden Yalçın Topçu, şehitleri saygı, rahmet ve şükranla andığını belirterek, gazilere sağlık ve afiyet dileklerinde bulundu. Topçu, Türk milletinin kahramanlık destanının, Anadolu'yu millete vatan kılan Türk-İslam mefkuresinin bir yansıması olduğunu söyledi.

Topçu, 15 Temmuz'un ardından Cumhur İttifakı ile devam eden siyasi istikrarın Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada oyun kuran küresel bir güç haline getirdiğini ifade etti. Milletin, ülke içindeki yerli ve milli mutabakatların daim olmasını desteklediğini belirten Topçu, devletin de her türlü küresel emperyal kuşatmaya, bölücü, ırkçı ve dini görünümlü terör örgütlerine karşı dimdik durduğunu vurguladı.

Türk milletinin, dostuna güven, düşmanına ise korku verdiğini ifade eden Topçu, "Bu millet, rahmetli Menderes'in ardından yaptığı gibi ne sadece ağlar, ne de rahmetli Demirel, Ecevit, Erbakan, Türkeş ve Özal'a yapılanları, kendisinin seçmiş ve yönetim yetkisi vermiş olduklarına yapılmasına izin verir. İradesini sandık marifeti ile teslim ettiğinin, tankla alaşağı edilmesine 15 Temmuz'da canını ortaya koyarak müsaade etmediği gibi, yine canını ortaya koyar ve asla müsaade etmez" dedi.

Topçu, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat benzeri hayallerin peşinde olan 'kuklacılara' ve 'kuklalara' 15 Temmuz'da milletçe indirdikleri darbenin kat be kat fazlasını yapacaklarını dile getirerek, Türk milletinin, seçilmiş liderlerine sahip çıkmaya kararlı olduğunu söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalçın Topçu: Türk Milleti 15 Temmuz'da İstiklal ve İstikbaline Sahip Çıktı - Son Dakika

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