Yalnız Kedi, Çocukların İhbarı ile Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yalnız Kedi, Çocukların İhbarı ile Kurtarıldı

17.11.2025 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde boş bir evde yalnız kalan kedi, mahalledeki çocukların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, kediyi güvenli bir alana alarak besledi ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

(SİNOP) - Sinop'un Türkeli ilçesinde bir süredir kimsenin yaşamadığı evde yalnız kalan kedi, çevredeki çocukların ihbarı üzerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, mahallede oyun oynayan çocuklar bir süredir boş olan evin penceresinden miyavlayan bir kedi sesi duydu. Durumu yetkililere bildiren çocukların ihbarı üzerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler kediyi evde bulunduğu zor koşullardan güvenli bir şekilde çıkardı. Kediyi güvenli bir alana alan itfaiye görevlileri, aç ve halsiz durumda olan hayvanı mama ile besledi.

Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir ciddi sorunu bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yalnız Kedi, Çocukların İhbarı ile Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da polisin şehit olduğu kaza kamerada Manisa'da polisin şehit olduğu kaza kamerada
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı
AK Partili vekil ölümden döndü, tıra çarpmaktan son anda kurtuldu AK Partili vekil ölümden döndü, tıra çarpmaktan son anda kurtuldu
Almanya, yasadışı dronlara karşı kesenin ağzını açtı: 100 milyon Euro Almanya, yasadışı dronlara karşı kesenin ağzını açtı: 100 milyon Euro
Mayoyla sahaya atlamıştı Kinsey Wolanski’nin yeni mesleği şaşırttı Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı
Bilimsel Araştırma: Sirke Tüketimi Kan Şekerini Düşürüyor ve Kolesterolü Dengeliyor Bilimsel Araştırma: Sirke Tüketimi Kan Şekerini Düşürüyor ve Kolesterolü Dengeliyor

12:50
Kabine bugün toplanıyor Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak
12:35
İslam Memiş’ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
11:56
Sergen Yalçın anjiyo oldu
Sergen Yalçın anjiyo oldu
11:44
Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi Galatasaray’da rekor ayrılık kapıda
Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi! Galatasaray'da rekor ayrılık kapıda
11:13
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
10:53
Aydın’da neler oluyor 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 12:59:30. #7.12#
SON DAKİKA: Yalnız Kedi, Çocukların İhbarı ile Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.