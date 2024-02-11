Yalova Anadolu Dernekler Federasyonu Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Yalova Anadolu Dernekler Federasyonu renkli görüntülere sahne oldu
YALOVA - Yalova Anadolu Dernekler Federasyonu'nun Yalova Belediyesi katkılarıyla düzenlediği Yöresel Ürünler, Yerel ve Yöresel Sanatçılar Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Yalova Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivalde kurulan stantlarda yapılan yöresel ürünlerin satışları talep görürken bir yanda da düzenlenen konserlere vatandaşlar ilgi gösterdi. Festivalde vatandaşlara kavurmalı pilav, tatlı ve yöresel yemek ikramları da yapıldı. Festival açılışında konuşan Yalova Anadolu Dernekler Federasyonu Başkanı Vedat Babaoğlu, diğer dernekleri federasyonlarına davet etti.
Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ise, "Yalovalı hemşerilerim, Yalova'ya gelen Anadolu'nun birçok kentinden olan, Yalova'da doğmuş, büyümüş, Yalovalı hisseden hemşerilerim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz de şehrimizi güzelleştirmek için daha yaşanabilir bir il olması için, tüm federasyonlarımızla, derneklerimizle, sivil toplum kuruluşlarıyla, odalarımızla birlikte çalışarak bunu başaracağız. Bunları başarmak için de sizlerin desteğine ihtiyacımız var" dedi.
Yalova'ya Millet Bahçesi kazandırdıklarını anlatan Tutuk, "Bakınız İsmetpaşa Mahallesi'ndeyiz. Bağ Sokak'ın durumu önceki halini biliyoruz şimdiki halini biliyoruz. Şehrimize bir millet bahçesi kazandırdık. Otoparkındayız. Bir ay sonra göreceksiniz Yalova'yı kültür sanat şehri yapmak için millet bahçesinin önemini hep birlikte göreceğiz. Tüm bu şenlikleri, konserleri, tiyatroları etkinlikleri artık millet bahçesinde yapabileceğiz. Çocuklarımız zaman geçirecek, ailelerimiz zaman geçirecek" diye konuştu.
Festival 18 şubat tarihine kadar devam edecek.
ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, acil bir mesane sorununa işaret eden semptomların görülmesi için hastaneye nakledildi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından darbedildiği görüntüleri paylaştı. Videoda, yerde sürüklenen Önder'in tekme tokat dövüldüğü, Önder'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atilla Çellik'ten özür dilediği görüldü.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş, araç kazası sonucu şehit oldu.
İYİ Parti'den milletvekili adayı olup seçilemeyen, daha sonra istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan'ın yeni adresi belli oldu. Kulislere düşen bilgilere göre, Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Zan'ın adaylığıyla ilgili resmi açıklamanın yarın yapılacağı belirtildi.
İsrail'i ziyaretinde 'Yahudi olabilirim' çıkışıyla çok konuşulan Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, Vatikan'a gitti. St. Peter Bazilikası'nda düzenlenen törende, Milei tekerlekli sandalyede oturan Papa'nın önünde diz çökerek Francis'e sarıldı. Milei, daha önce Papa Francis'in sosyal adalet politikalarını eleştirmiş ve kendisine ''Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi'' demişti.
Fenerbahçe'nin sahasında 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım gelmişti. Fenerbahçe ezeli rakibinin paylaşımına aynı şekilde yanıt vererek, ''Kör hakemleri, komik penaltıları, skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen kulübe notumuz; ''Kişi kendinden bilir işi'' notunu düştü.
Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım geldi. Maçtaki hakem kararlarına sert tepki gösteren Galatasaray cephesi paylaşımına, ''Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak'' notunu düştü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdıkları Alanyaspor maçı sonrası taraftardan özür diledi. Kartal, ''Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz'' dedi.
Son Dakika › Yerel › Yalova Anadolu Dernekler Federasyonu Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?