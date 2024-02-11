Yalova Anadolu Dernekler Federasyonu Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Yerel

Yalova Anadolu Dernekler Federasyonu renkli görüntülere sahne oldu

YALOVA - Yalova Anadolu Dernekler Federasyonu'nun Yalova Belediyesi katkılarıyla düzenlediği Yöresel Ürünler, Yerel ve Yöresel Sanatçılar Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Yalova Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivalde kurulan stantlarda yapılan yöresel ürünlerin satışları talep görürken bir yanda da düzenlenen konserlere vatandaşlar ilgi gösterdi. Festivalde vatandaşlara kavurmalı pilav, tatlı ve yöresel yemek ikramları da yapıldı. Festival açılışında konuşan Yalova Anadolu Dernekler Federasyonu Başkanı Vedat Babaoğlu, diğer dernekleri federasyonlarına davet etti.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ise, "Yalovalı hemşerilerim, Yalova'ya gelen Anadolu'nun birçok kentinden olan, Yalova'da doğmuş, büyümüş, Yalovalı hisseden hemşerilerim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz de şehrimizi güzelleştirmek için daha yaşanabilir bir il olması için, tüm federasyonlarımızla, derneklerimizle, sivil toplum kuruluşlarıyla, odalarımızla birlikte çalışarak bunu başaracağız. Bunları başarmak için de sizlerin desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Yalova'ya Millet Bahçesi kazandırdıklarını anlatan Tutuk, "Bakınız İsmetpaşa Mahallesi'ndeyiz. Bağ Sokak'ın durumu önceki halini biliyoruz şimdiki halini biliyoruz. Şehrimize bir millet bahçesi kazandırdık. Otoparkındayız. Bir ay sonra göreceksiniz Yalova'yı kültür sanat şehri yapmak için millet bahçesinin önemini hep birlikte göreceğiz. Tüm bu şenlikleri, konserleri, tiyatroları etkinlikleri artık millet bahçesinde yapabileceğiz. Çocuklarımız zaman geçirecek, ailelerimiz zaman geçirecek" diye konuştu.

Festival 18 şubat tarihine kadar devam edecek.