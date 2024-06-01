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Yalova Basın Birliği'nde Erdoğan dönemi

YALOVA - Yalova Basın Birliği 2. Olağan Kongresi'nde gazetecilerin seçim heyecanı yaşandı. İhlas Haber Ajansı İl Sorumlusu Erhan Erdoğan başkanlığa seçildi.

Yalova Basın Birliği'nde gerçekleşen kongreye Erhan Erdoğan ve Çağatay Köse başkan adayı olarak katıldı. Üyelerin yüzde 98 oranında katılımıyla gerçekleşen kongrenin Divan Başkanlığı'nı Faruk Kırtay yaparken divanda Yalova Kent Konseyi Başkanı ve Yalova Muhtarlar Birliği Başkanı Mustafa Kandemir ile Nagihan Atik yer aldı. Kongrenin açılışı konuşmasını yapan YBB Başkanı Cem Mete Okur, iki adaya da başarılar diledi. Kongrede faaliyet raporu, gelir gider hesapları ve Denetleme Kurulu'nun ibrasının ardından yönetim ve denetim kurulu seçimlerine geçildi. Ardından üyeler tek tek oylarını kullandı. Seçim sonuçlarına göre, Erhan Erdoğan 28 oy olarak Yalova Basın Birliği'nin yeni başkanı oldu. Diğer aday Çağatay Köse ise 15 oy aldı.

Seçim sonrası tebrikleri kabul eden Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Yalova'mız, birliğimiz ve kentimizde görev yapan tüm gazeteciler için sonucun hayırlı olmasını diliyorum. Yüksek katılım ile gerçekleşen seçimden birliğimizin daha da güçlü olarak çıktığına inanıyorum. Bundan sonraki süreçte tasarruf tedbirleri nedeniyle sıkıntılı günler yaşamaya başlayan basın sektörünün bu süreçte sesi olacağız. Geride bir seçim bıraktık. Yönetimimize oy veren vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Birlikte yönetmek arzusuyla yola çıktık. Biz ne kadar bir olursak o kadar çok güçlü oluruz. Bundan sonra birleştirici bir güç olarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.