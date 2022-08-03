Başkan Vekili Tutuk, "Siyaseten hayır demeyin, yatırımın önünü kesmeyin"

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kentteki altyapı çalışmaları için istenen ek bütçeye karşı çıkan CHP grubuna, "Sizler siyaseten hayır diyorsunuz ben bunun farkındayım ama hayır demeyin. Yalova halkı sizlere oy vermiş. Yalova halkı sizleri belediye meclis üyesi yapmış. Yatırımın önünü kesmeyin" diyerek tepki gösterdi.

Yalova Belediye Meclisi ağustos ayı birleşimi Mustafa Tutuk başkanlığında yapıldı. Toplantıda belediye yönetiminin ek bütçe talebi tartışmalara yol açtık. Ek bütçe talebine olumsuz bakan CHP'li meclis üyelerini eleştiren Tutuk, ek bütçe ile yapılacak çalışmaları sıraladı. Halka hizmet etmek istediklerini kaydeden Tutuk, "Cadde ve sokakların asfaltlarını yapmayın diyorsunuz şu an. Biz bunları yapmazsak bu ek bütçeyi talep etmezdik. Bu 22 milyonluk ek bütçe şehrimizin, kaldırımları, asfaltları, altyapısı, parkelerinde, bahçelerinde kullanacağız. Yapmayabiliriz, yapmazsak ek bütçeye ihtiyaç yok. Biz sizden para talep etmiyoruz, ek bütçe istiyoruz. Verirsiniz vermezsiniz biz doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Üçüncü bütçeyi yapmayı biz de talep etmezdik ama biz yatırımı durdurmayacağız. Doğrudur bütçemiz 300 milyondan 600 milyona çıkacak ama biz bunu Yalova halkı için yapıyoruz. Nakit kısmını ayarlıyoruz merak etmeyin, problem yok, belediyemiz batmayacak. Amacımız hizmet etmek. İnanın iyi şeyler yapıyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ek bütçe oy çokluğuyla kabul edildi.

"Vergi borcunu sıfırladık"

Tutuk, Yalova Belediyesi'nin 3 gün önce Vergi Dairesine olan 70 milyon lira borcunun sıfırlandıklarını belirtti. 281 icranın borçlarının ödendiğini ve müteahhitlere de borç kalmadığını söyleyen Tutuk, "Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı aldık. Çok uzun zamandır ilk defa. Takasla ödedik bunu kısmen de nakit. Biz bu işlemi yaparken 18 milyon faizi sildik. Faize de faiz ödüyorduk. Sizler siyaseten hayır diyorsunuz ben bunun farkındayım ama hayır demeyin. Yalova halkı sizlere oy vermiş. Yalova halkı sizleri belediye meclis üyesi yapmış. Yatırımın önünü kesmeyin" dedi.

CHP'li meclis üyelerinin kendi iradeleri dışında yatırımlara hayır dediklerini dile getiren Tutuk, şöyle konuştu:

"Biz asfalt dökülmesi ihanettir kelimelerini de duyduk. Asfalt dökülmesi ne ötelenebilir ne de ihanettir. Biz şehrimize asfalt dökeceğiz. Bu okuduğum sokakları asfalt yapmayalım mı? Halka ne diyeceğiz. Bizde hayali bütçe olmayacak. Biz ayağımızı yorganımıza göre uzatarak devam ediyoruz, problem yok. Sizlerde aslında bunların yapılmasını destekliyorsunuz, yapılmasını istiyorsunuz biliyorum ama kendi fikrinizle burada hayır demiyorsunuz. Kendi özgür ve hür kararınız mı bu yatırımlara hayır diyorsunuz? Siz kendi vicdanlarınızda buna hayır mı diyorsunuz?" - YALOVA