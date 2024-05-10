Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Karayolları Trafik Haftası etkinliklerinde çocuklara trafik eğitimi verdi

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Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde kurulan stantları ziyaret ederek uygulamalı trafik eğitimi alan çocuklara hediyeler verdi.

Karayolları Trafik Haftası çerçevesinde Yalova'da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Yalova Belediyesi, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Alay Komutanlığı stant kurarak trafik kuralları hakkında vatandaşları bilgilendirdi. İçişleri Bakanlığı ise Mobil Trafik Eğitim Tır'ı ile meydanda çocuklara ve gençlere hem teorik eğitimler verdi hem de kurulan platformda uygulama yaptırdı.

Kurulan stantları ziyaret eden Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, burada bilgilendirilen çocuklarla bir araya geldi. Onlara Yalova Belediyesi olarak çeşitli hediyeler veren Başkan Gürel, "Trafik kültürünü geliştirmek hepimizin sorumluluğunda. Bu kültürün de daha küçük yaşta aşılanması gerekiyor. Biz de Yalova Belediyesi olarak bu sorumlulukla hareket ederek Adnan Menderes Mahalle'mizde bulunan trafik eğitim pistimiz ile çocuklarımıza uygulamalı olarak trafik kurallarını öğretiyoruz. İlkokul seviyesindeki çocuklarımız trafik kurallarını burada eğlenerek öğreniyor" dedi.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Gürel, buradaki görevli personelleri de özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. - YALOVA