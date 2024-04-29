Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, otopark ve Tatil Park çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, otopark ve Tatil Park çalışmalarını inceledi

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, otopark ve Tatil Park çalışmalarını inceledi

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, eski hizmet binasının bulunduğu alanda yapılan otopark çalışmalarını inceledi. Ayrıca Tatil Park bölgesinde yapılacak iyileştirme ve genişletme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

29.04.2024 15:19  Güncelleme: 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, otoparka çevrilen eski hizmet binasının bulunduğu alan ve Tatil Park'ta incelemelerde bulundu.

Yıkılan Yalova Belediyesi Binası arazisi üzerinde yapımına başlanan otopark çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Gürel, otoparkın yakın zamanda hizmete açılacağını söyledi. Buradan Tatil Park bölgesine geçen Başkan Gürel, Tatil Park ve çevresinde önümüzde ki günlerde çalışmaların başlayacağını ifade etti.

Yalova Belediye binasının alanında otoparkın önümüzde ki günlerde hizmete gireceğini belirten Başkan Gürel, "Çalışma arkadaşlarımız alan üzerinde zemin düzenleme çalışmalarına başladı. Belediye şirketimiz tarafından işletilecek olan otopark ile hem belediyemize ek gelir hem de otopark sorununu bir nebze çözmüş olacağız" dedi. Ardından Tatil Park bölgesine geçen Başkan Gürel, "Tatil Park'ta yaz dönemi öncesi iyileştirme çalışmaları yapacağız. Bununla birlikte yol üzerinde genişletme çalışması gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz ki özellikle yaz ayında bu bölgede çok trafik akışı oluyor ve trafik sıkışıyor. Bu çalışmalar öncesinde alan üzerinde incelemelerde bulunduk. Fazla vakit kaybetmeden çalışmalarımıza başlayacağız" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Mehmet Gürel, Yalova, Tatil, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, otopark ve Tatil Park çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edanur’un ölümüyle ilgili İBB’ye tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
13:31 Özgür Özel, Bakan Yerlikaya’yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin
15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
15:04 Cenk Eren, gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak Cenk Eren, gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak
15:00 Görenler tanıyamıyor Max Kruse’nin son hali ağızları açık bıraktı Görenler tanıyamıyor! Max Kruse'nin son hali ağızları açık bıraktı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
13:37 Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi
13:37 Çocuğu yaralıyken TikTok’ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma Çocuğu yaralıyken TikTok'ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 16:06:04. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, otopark ve Tatil Park çalışmalarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement