Yalova Belediyesi Depremzedelerle Dayanışma Etkinliği

Yalova Belediyesi 6 Şubat 2023 yılında 11 ili etkileyen depremin ardından Yalova'ya yerleşen depremzede çocukları unutmadı.
Engelsiz Kafe'de düzenlenen etkinlikte bir araya gelen depremzede aileleri ve çocuklarını Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve Gökşen Tutuk yalnız bırakmadı. Başkan Tutuk'a Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Aydın Kopuz da eşlik etti.
Etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Başkan Tutuk, burada çocuklarla birlikte resim yaparak çocukların mutluluğuna ortak oldu. Ayrıca Başkan Tutuk ile çocuklar ellerini boyayarak tuale el baskısı yaparak düzenlenen etkinliğe imzalarını attılar.
"Depremzede kardeşlerimizin yanındayız"
Yalova Belediyesi olarak depremzede vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Tutuk, "Biz bu acıyı en iyi bilen illerin başında geliyoruz. 6 Şubat depreminin ardından Yalova Belediyesi olarak 1 saat gibi kısa bir sürede hazırlanarak ilk ekibimizi deprem bölgesine yolladık. Ardından koordineli bir şekilde çalışarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte deprem bölgesine ilk giden illerden biriydik. Yaşanılan bu depremin ardından depremzede kardeşlerimi şehrimizde misafir ettik. Özellikle çocuklarımıza yönelik birçok etkinlik gerçekleştirdik. KYK Yurduna yerleştirilen depremzede ailelerin çocuklarına rehabilitasyonları için oyun odası yaparak onlara bu zorlu süreçte desteğimizi verdik. Şimdi ise depremin anma gününde belediyemiz tarafından gerçekleştirilen etkinlikte çocuklarımızla bir araya gelerek onların yanında yer aldık" dedi. - YALOVA
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