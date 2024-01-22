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Yalova Belediyesi'nde işçiler yüzde 88'lik zammı davul zurnayla kutladı - Son Dakika
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Yalova Belediyesi'nde işçiler yüzde 88'lik zammı davul zurnayla kutladı

Yalova Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı yüzde 88 artarak 32 bin liraya çıktı. İşçiler, yüksek zammı davul zurnayla kutladı ve Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'u omuzlara çıkardı.

22.01.2024 - 20:32,  Güncelleme: 20:43
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Yalova Belediyesi'nde işçiler yüzde 88'lik zammı davul zurnayla kutladı

YALOVA - Yalova Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı yüzde 88 artarak 32 bin liraya çıktı. Toplu iş sözleşmesinde yüksek zammı meşaleler yakıp davul zurnayla kutlayan işçiler, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'u ise omuzlara çıkardı.

Yalova Belediyesi bünyesinde yer alan Personel A.Ş. çalışanlarını ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sona erdi. Sözleşme Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde Yalova Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalandı. Yüzde 88 zam alan Yalova Belediyesi işçileri, davul zurna eşliğinde zammı kutladı. Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'u meşalelerle karşılayan işçiler, başkanı omuzlarına çıkararak sloganlar attı. Sözleşmenin imza törenine Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz ve belediye çalışanları katıldı.

Burada konuşan Başkan Tutuk, "Bugüne kadar çok iş yaptık. Bunların hepsini sizlerle birlikte yaptık. Biz sadece o güzel işlere vesile olduk. 2020'de göreve geldiğimizde mesailerin ödenemediği bir tablo vardı. Allah'a çok şükür o günlerden kentsel dönüşümünü yapan, ana isale hattını yapan, bisiklet yollarını yapan, mesailerini ödeyen, mesaileri, ikramiyeleri ve maaşları birlikte veren bir belediye haline getirdik ama inanın bütün personelimizle, sahadaki personelimizden müdürlerimize hepsinin emeğiyle, hepimizin inancıyla, hepimizin bu inanca ortak olarak verdiğimiz alın teriyle bu oldu. Emekleri paha biçilmez olan siz çalışanlarımız bizler için çok değerlisiniz. Çalışma arkadaşlarımızın huzuru ve refahı için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam ediyoruz. Genel ortalamada yüzde 80'in üzerinde artış yaptık. Bu nedenle hem maaşlarda hem de sosyal haklarda artışlar oldu. Toplu İş Sözleşmesi'nde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile işçilerin günlük yevmiyelerine yüzde 65 oranında zam yapılarak, en düşük işçi yevmiyesi günlük 500 TL'den 825 TL'ye çıkartıldı. İşçilerin yan haklarıyla birlikte maaşlarına genel ortalamada yüzde 88 oranında zam yapıldı. Sözleşmede işçilere Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak gıda yardımı ile 4 bin 500 lira, Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da gıda yardımı ile 6 bin lira ödeme yapılmasına karar verildiği belirtildi. Personelin fazla mesai çalışmalarına yüzde 80, hafta tatili ücretlerine yüzde 65, dini bayramlarda çalışma ücretlerine de yüzde 148 oranında zam yapıldı.

Yalova Belediyesi\'nde işçiler yüzde 88\'lik zammı davul zurnayla kutladı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Yalova Belediyesi'nde işçiler yüzde 88'lik zammı davul zurnayla kutladı - Son Dakika


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