Yalova Belediyespor Masa Tenisinde Sporcu Fabrikası Gibi

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- Yalova Belediye spor masa tenisinde sporcu fabrikası gibi

YALOVA - Yalova Belediyespor bünyesinde yer alan Masa Tenisi branşı sporcuları Antrenörler Kadri Kocacenk ve Bayram Ali Yıldız yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Yalova Belediyesi bünyesinde kurulduğu günden bugüne kadar çeşitli yaş kategorilerinde başarılara imza atan Yalova Belediyesporlu oyuncular, bu başarılarını milli takım forması giyerek ve aynı zamanda milli takım kamplarına katılarak taçlandırdılar.

Yalova Belediyesporlu oyuncuların geçmişten günümüze kadar birçok başarıya imza attığını belirten Antrenör Kadri Kocacenk, "Minikler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde bünyemizden Türkiye Şampiyonu olan sporcularımız yetişti. Belediyemizin katkılarıyla sayısız başarılara imza attık. Yalova'da amacımız masa tenisi branşında daha çok sayıda sporcu yetiştirip milli takıma oyuncu kazandırmak ve ülkemizi yurtdışında temsil etmektir. Bu yönde çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Bizlere her zaman destek veren ve desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Mustafa Tutuk'a teşekkür ederiz" dedi.

Yalova Belediyespor forması giyen toplam 22 oyuncunun milli forma ile mücadele ettiğini söyleyen diğer Antrenör Bayram Ali Yıldız, "2005 yılından bugüne kadar Yalova Belediyespor olarak yolumuza devam ediyoruz. Günümüze kadar milli formaya bünyemizden 22 oyuncu yetiştirdik. Yetiştirdiğimiz oyuncularımızı önce Yalova Belediyespor lisansı çıkartıyoruz. Ardından belli yarışmalara katılımlarını sağlıyoruz. Buralarda elde etmiş oldukları başarılarla oyuncularımızın hedefinin milli takım olması yönünde motive edip çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Oyuncularımız milli forma altında takım olarak ve çiftlerde Avrupa Şampiyonu oldu. Bununla birlikte birçok şampiyonada şehrimizi başarıyla temsil etti" diye konuştu.

Yalova Belediyespor bünyesinden yetişen ve birçok branşta şampiyonlukları bulunan milli sporcu Ece Haraç ise, "Ben bu spora küçük yaşlarda başladım. 14 senedir bu sporun içerisindeyim ve 8 yıldan bu yana milli takım oyuncusu olarak görev yapmaktayım. Almanyaya'da Bundesliga 1.liginde forma giymekteyim. Farklı yaş kategorilerinde şampiyonluklarım oldu. Benim bu başarılarımı elde etmemde Yalova Belediyespor'un, Kadri ve Bayram hocalarımın katkıları çok büyük ve hala Yalova'da olduğum dönemlerde destekleri devam ediyor" ifadesini kullandı.

Diğer Yalova Belediyespor altyapısından yetişen ve çalışmalarını Yalova'da sürdüren milli sporcu Tugay Şirzat Yılmaz, "14 yıldır masa tenisi sporcusuyum. Masa Tenisine Yalova Belediyespor'da başladım. Almanya ve İtalya gibi liglerde bulundum. Yalova Belediyespor'un üzerimde çok büyük emekleri oldu. Burada belediyemizin destekleri ve hocalarımızın çabaları sayesinde milli takıma kadar yükseldim. Bu hala böyle devam ediyor. Yalova Belediyespor milli takıma sporcu üreten bir fabrika gibi ve ülkemizin en iyi spor kulüplerinden biri diyebilirim" açıklamasında bulundu.

Yalova Belediyespor'un diğer yaş kategorilerinde başarı elde eden ve mili takıma kamplarına katılan Batın Güler, Elvin Kale ve Şükran Erva İnci ise Yalova Belediyespor bünyesinde masa tenisi oynamaktan mutlu olduklarını belirterek bu forma altında birçok zaferler elde edeceklerini söyledi.