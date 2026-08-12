Yalova'da F-16 Uçağı Kaza Kırıma Uğradı
Milli Savunma Bakanlığı, Yalova'da bir F-16'nın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı: "Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni, yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir."
Kaynak: İHA
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