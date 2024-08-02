İran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için Yalova'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Yerel

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için Yalova'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Yalova Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrasında gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Haniye için dualar okundu. - YALOVA