Yalova'da Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Yalova'da Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Yalova\'da Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'da hayatını kaybeden 95 yaşındaki Kore Gazisi Necmettin Çatalbaş, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine birçok önemli isim katıldı.

22.07.2024 14:45  Güncelleme: 14:47
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Yalova'da hayatını kaybeden 95 yaşındaki Kore Gazisi Necmettin Çatalbaş, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Aslen Bayburtlu olan ve uzun yıllardır Yalova'da yaşayan Gazi Necmettin Çatalbaş, 95 yaşında vefat etti. Çatalbaş'ın cenazesi Yalova Merkez Camisi'ne getirildi. Gazinin cenaze namazını öğle namazını müteakip İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk kıldırdı. Çatalbaş'ın naaşı askeri törenle cenaze aracına taşındı, ardından Paşakent Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde Çatalbaş'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Vali Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Garnizon Komutan Vekili Deniz Piyade Albay Mahmut Korkmaz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü de katıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova'da Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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