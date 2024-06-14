Yalova'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle kamyon ve tanker trafiği yasaklandı - Son Dakika
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Yerel

Yalova'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle kamyon ve tanker trafiği yasaklandı

Yalova Valiliği, Kurban Bayramı tatili süresince karayolu ve otoyollarda yoğunluğu azaltmak amacıyla kamyon, çekici ve tankerlerin trafiğe çıkışını yasakladı. Yasak, 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00'e kadar geçerli olacak. Ancak bozulabilir gıdalar, ilaç, tıbbi malzeme gibi öncelikli taşıtlar istisna olarak izin alabilecek.

14.06.2024 09:46
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Yalova Valiliği tarafından Kurban Bayramı tatili nedeniyle karayolu ve otoyollarda yoğunluğu azaltmak adına kamyon, çekici ve tankerlerin trafiğe çıkışları yasaklandı.

Yalova Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, okulların kapanması ve Kurban Bayramı'nın aynı döneme gelmesi nedeniyle oluşacak trafik yoğunluğunu azaltmak adına bir takım kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"O5 (Gebze-İzmir) otoyolunda Yalova katılımından itibaren İzmir ilimize kadar, D-575 karayolunda ilimizden itibaren, D-100 karayolu ve Anadolu (O4) otoyolu Batı-Doğu istikametine kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerine 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00'den itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00'e kadar 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince Valiliğimiz tarafından izin verilmemesine karar verilmiştir. Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir. Bu kapsamda Valiliğimizce uygulanan yasağa uymayan sürücülere ilgili kanun gereğince yasal işlem yapılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur." - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle kamyon ve tanker trafiği yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle kamyon ve tanker trafiği yasaklandı - Son Dakika
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