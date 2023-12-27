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Yalova'da tarihi eserler ortada kaldı, taraflar karakolluk oldu - Son Dakika
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Yalova'da tarihi eserler ortada kaldı, taraflar karakolluk oldu

Yalova'nın Safran köyünde bulunan Roma dönemine ait 3 tarihi mezar stelinin Yalova Müze Müdürlüğü'ne naklinin engellendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Eserler daha sonra Altınova ilçesine nakledildi.

Yalova\'da tarihi eserler ortada kaldı, taraflar karakolluk oldu
27.12.2023 - 23:49,  Güncelleme: 23:51
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Yalova'da tarihi eserler ortada kaldı, taraflar karakolluk oldu

3 tarihi eserin Yalova Müze Müdürlüğü'ne naklinin engellendiği iddiası

YALOVA - Yalova'nın Safran köyünde bulunan Roma dönemine ait 3 tarihi mezar stelinin Yalova Müze Müdürlüğü'ne naklinin engellendiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Ortada kalan eserler daha sonra Altınova ilçesine nakledildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Müze Müdürlüğü ekipleri merkeze bağlı Safran köyünde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu düşünülen 3 adet mezar stelini çıkardı. Kamyonete yüklenerek Yalova Müze Müdürlüğü'nde muhafaza altına alınmak istenen eserler, Atatürk ve Çocuk Müzesi olarak da kullanılan binanın bahçesine konulmak istendi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Yalova'daki süs bitkisi üreticileri tarafından kurulan Garden AŞ'ye 30 yıllığına kiralanan arazi içinde yer alan Yalova Müze Müdürlüğü'ne tarihi eserlerin geçişinin engellendiği iddia edildi. Garden AŞ yönetimi tarafından tarihi eserlerin Yalova Müze Müdürlüğü'ne geçişine izin verilmediği öğrenildi.

Tarihi eserlerin ortada kalmasının ardından daha sonra Yalova Müze Müdürlüğü tarafından kamu görevlisinin görevini engelleme iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Tarihi eserlerin Yalova Müze Müdürlüğü'ne alınmaması üzerine mezar stellerini taşıyan kamyonet Yalova Polis Merkezi'ne götürülürken, konunun tarafları polise ifade verdi. Daha sonra 3 tarihi eser Altınova Belediyesi'nin desteğiyle ilçede bulunan Hersek Deltası Kara ve Sualtı Kazıevi'ne nakledildi.

Garden AŞ'nin ayrıca Yalova Müze Müdürlüğü'nün deprem analiz raporu doğrultusunda tarihi eserlerin muhafazası için müze bahçesine konulan 2 adet konteynerin bölgeden kaldırılmasına yönelik de talepte bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Atatürk'ün Baltacı Çiftliği'ndeki köşkünün TİGEM tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müze olarak kullanılması amacıyla tahsis edilen bir yapı olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA
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