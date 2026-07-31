Yalova'da Yol Güvenliği Çalışmaları - Son Dakika
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Yalova'da Yol Güvenliği Çalışmaları

Yalova\'da Yol Güvenliği Çalışmaları
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Yalova İl Özel İdaresi, köy yollarında trafik güvenliğini artırmak için yol boyama çalışmalarını sürdürüyor.

Yalova İl Özel İdaresi tarafından, Karayolları Genel Müdürlüğünün desteğiyle köy yollarında trafik güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen yol çizgi ve boyama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında daha önce Taşköprü-Kılıç Yolu Rehabilitasyon Projesi güzergahında 2,5 kilometre, Safran köyünde ise 1,5 kilometre olmak üzere toplam 4 kilometrelik yol çizgi ve boyama çalışması tamamlandı. 2026 yılı yatırım programı kapsamında planlanan 15 kilometrelik yol ağına yönelik çalışmaların ilk etabı da tamamlandı. Bu kapsamda Kurtköy, Çavuşköy ve Ayazma köy yollarında toplam 6 kilometrelik yol çizgi ve boyama uygulaması gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından projenin devamında 9 kilometrelik yol ağında daha çizgi ve boyama çalışmalarının sürdürüleceği, sezon sonuna kadar ise toplam 19 kilometrelik yolda uygulamaların tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova'da Yol Güvenliği Çalışmaları - Son Dakika

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