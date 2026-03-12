Yalova'daki şehitliklerde Ramazan Bayramı öncesi bakım ve temizlik çalışması - Son Dakika
Yalova'daki şehitliklerde Ramazan Bayramı öncesi bakım ve temizlik çalışması

12.03.2026 18:00
YALOVA'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce Ramazan Bayramı öncesi şehitliklerin bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 81 ilde hayata geçirilen proje kapsamında, Ramazan Bayramı öncesi Yalova Şehir Mezarlığındaki şehit asker ve polislerin kabirlerinde bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı. Karanfil bırakılıp, çiçek ekimine katılan müdürlük personeli, dua okuyarak şehitleri rahmet ve minnetle andı.

'ŞEHİTLİKLER, ŞANLI TARİHİMİZİN ESERLERİDİR'

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, çalışma sonrası yaptığı açıklamada şehitliklerin mevcut durumlarını kayıt altına alarak gerekli çalışmaların yapılması için takip ettiklerini de ifade etti. Laçin, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Gelecek nesillere kahramanlarımızın hatırasını en temiz ve vakur haliyle aktarmak boynumuzun borcudur. Ezanımız, ay yıldızlı al bayrağımız ve İstiklal sevdamız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahramanlarımızın kabirleri işte burada. Aziz hatıraları ise ebediyen milletimizin kalbinde yaşamaya devam etmektedir. Bizler şehitlerimizi toprağa sadece emanet ettik. Onların hatırasını, fedakarlıklarını ve bıraktıkları büyük mirası ise daima yüreğimizde taşıyoruz. Bu şehitlikler aziz milletimizin bağımsızlık sevdasının ve asırlara damga vuran şanlı tarihimizin eserleridir" diye konuştu.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.