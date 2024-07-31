Yalova Doğu Sahil Bandı'nda motosikletliler yasağa rağmen cirit atıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yalova Doğu Sahil Bandı'nda motosikletliler yasağa rağmen cirit atıyor

Geniş Video İzle

Yalova Doğu Sahil Bandı'nda motosikletliler, yasak olmasına rağmen sahil bandına giriş yapıyor ve bu durum Yalova Belediyesi'nin aldığı önlemleri etkisiz hale getiriyor.

31.07.2024 15:19  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Doğu Sahil Bandı'nda motosikletliler yasağa rağmen cirit atıyor

YALOVA - Yalova Doğu Sahil Bandı'nda yasak olmasına rağmen motosikletliler cirit atıyor. Yalova Belediyesi tarafından Çiftlikköy tarafında motosikletlerin geçişinin önlenmesi için bariyer konulsa da merkez bölgesinde çok sayıda motor sahil bandına rahatlıkla girebiliyor.

Yürüyen Köşk ve Araştırma Sahili plajının yer aldığı Doğu Sahil Bandı'nda, " Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet" girişlerinin yasak olmasına rağmen bu kurala bir türlü uyulmuyor. Problemin çözümü için Yürüyen Köşk bölgesinde bariyer yapan Yalova Belediyesi'nin aldığı önlem ise yetersiz kaldı. Bariyer nedeniyle bisikletliler ve yayalar bölgeden geçerken motosikletler ise bu bölgeden sahil bandına giriş yapamıyor. Fakat Yalova merkezinden girişlerde ise hiçbir uygulama ve önlem alınamadığı için motosiklet ve elektrikli bisikletler sahil bandına rahatlıkla girip çıkabiliyor. Yaşanan durum ise Yalova Belediyesi'nin aldığı önlemleri boşa düşürüyor.

Kaynak: İHA

Yalova Belediyesi, Motosiklet, Yalova, Ulaşım, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yalova Doğu Sahil Bandı'nda motosikletliler yasağa rağmen cirit atıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
13:48 Kassam Tugayları’ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 16:20:16. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova Doğu Sahil Bandı'nda motosikletliler yasağa rağmen cirit atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement