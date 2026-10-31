Yalova İl Genel Meclisi 2027 bütçesini ve 250 bin TL'lik sermaye teklifini görüşecek - Son Dakika
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Yalova İl Genel Meclisi 2027 bütçesini ve 250 bin TL'lik sermaye teklifini görüşecek

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Yalova İl Genel Meclisi 2027 bütçesini ve 250 bin TL\'lik sermaye teklifini görüşecek
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Yalova İl Genel Meclisi kasım ayı olağan toplantılarının ilk birleşimini 2 Kasım Pazartesi günü saat 15.30'da yapacak. Birleşimde 2027 yılı bütçesi, Personel A.Ş.'nin sermayesinin en az 250 bin liraya yükseltilmesi teklifi ve Kocadere köyü imar planı itirazları görüşülecek.

Yalova İl Genel Meclisi, kasım ayı olağan toplantılarında İl Özel İdaresinin 2027 yılı bütçesini, yatırım ve performans programını ve stratejik plan revizyonunu görüşecek.

Yalova İl Genel Meclisinin kasım ayı olağan toplantısının ilk birleşimi, 2 Kasım Pazartesi günü saat 15.30'da İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Toplantı gündeminin ilk maddesinde, Yalova İl Özel İdaresinin 2027 yılı bütçe tasarısının incelenerek karara bağlanması yer alıyor. Ayrıca, İl Özel İdaresi Personel A.Ş.'nin sermayesinin en az 250 bin liraya yükseltilmesi teklifine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşülecek.

Toplantıların devamında, 2027 yılı Yatırım Çalışma ve Performans Programı ile ilgili komisyon raporları ele alınacak. Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyündeki nazım ve uygulama imar planı revizyonlarına yapılan itirazlar da meclis gündeminde bulunuyor.

Meclisin ilerleyen birleşimlerinde İl Özel İdaresinin 2027 yılı gider ve gelir bütçeleri, finansman programı ve ayrıntılı harcama programı görüşülerek oylanacak. Ayrıca 2027-2029 Stratejik Planı Revizyon Taslağı da ele alınacak.

Kasım ayı toplantılarının dilek ve temennilerin ardından bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesiyle sona ermesi planlanıyor.

Kaynak: İHA
KocadereEkonomiYalovaGüncelYerelSon Dakika

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