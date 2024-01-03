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Yalova İl Genel Meclisi, Cumhuriyetin 100. Yılı Meclis Özel Oturumunu Kitapçık Haline Getirdi - Son Dakika
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Yalova İl Genel Meclisi, Cumhuriyetin 100. Yılı Meclis Özel Oturumunu Kitapçık Haline Getirdi

Yalova İl Genel Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirdiği özel oturumu kitapçık haline getirdi. Türkiye'de ilk kez Yalova İl Genel Meclisi tarafından yayınlanan kitapçık, Cumhuriyetin 100. Yılına yakışır bir etkinlik olarak değerlendirildi. Oturumda Cumhurbaşkanı mesajı okundu ve siyasi parti grupları kutlama konuşmaları gerçekleştirdi. Yapılan özel oturumun kitapçık haline getirilmesi ise Türkiye'deki diğer il genel meclislerinde bir ilk olarak kaydedildi.

Yalova İl Genel Meclisi, Cumhuriyetin 100. Yılı Meclis Özel Oturumunu Kitapçık Haline Getirdi
03.01.2024 - 16:42,  Güncelleme: 16:48
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi Cumhuriyetin 100. Yılı Meclis Özel Oturumunu kitapçık haline getirdi.

Yalova İl Genel Meclisinin 100. Yıla özel olarak gerçekleştirdiği oturum Türkiye'de ilk olma özelliği taşırken, oturuma özel olarak hazırlanan kitapçıkta ülkemizde ilk kez Yalova İl Genel Meclisi tarafından yayınlandı. Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi Cumhuriyetin 100. Yılı Meclis Özel Oturumunu kitapçık haline getirdiklerini belirtti. Başkan Soygüzel, "Yalova İl Genel Meclisi olarak 2023 yılı biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümüydü ve bununla ilgili ilimizde birçok etkinlik yapıldı. Bunlardan bir tanesi de bizim Yalova İl Genel Meclisi olarak yaptığımız 29 Ekim'de İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Cumhuriyetimizin 100. Yılı Meclis Özel Oturumu idi. Bu meclis özel oturumu gerçekten Cumhuriyetimizin 100. Yılına yakışır bir biçimde son derece anlamlı bir toplantı oldu. Meclis toplantısında öncelikle Cumhurbaşkanımızın, Cumhuriyetin 100. Yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajı okuduk. Daha sonra ben İl Genel Meclisi Başkanı olarak Türkiye Cumhuriyetinin 100. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama konuşması gerçekleştirdim ve daha sonra da İl Genel Meclisimizde temsil edilen siyasi parti grupları her biri bir kutlama konuşması gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Ak Parti Grubu, CHP Grubu, MHP Grubu ve Memleket Partisi Grubu birer konuşma yaptılar. Milletvekilimiz Ahmet Büyükgümüş de meclis toplantımıza katılmıştı kendileri de bir konuşma yaptı. Son olarak da Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizin ilanı sonrasında Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı ilk konuşmayı mecliste okuduk. Gerçekten son derece anlamlı bir etkinlikti. Şimdi İl Genel Meclisinin yaptığı bu özel oturum bir kitapçık olarak yayınlandı. Umarım bizden sonra ki kuşaklara bir örnek olarak kalır. Böylece Cumhuriyetimizin 100. Yılını da anlamlı bir biçimde kutlamaya yönelik görevimizi gerçekleştirmiş olduk. Özel oturum yapılması da bir ilk, Türkiye'deki diğer il genel meclislerinde ya da belediye meclislerinde bizim yaptığımız gibi bir özel oturum yapılmadı bizim yaptığımız tespitlere göre. Daha sonra özel oturumdaki konuşmalarda kitapçık haline getirildi tabi ki bu da bir ilk" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Yalova İl Genel Meclisi, Cumhuriyetin 100. Yılı Meclis Özel Oturumunu Kitapçık Haline Getirdi - Son Dakika


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