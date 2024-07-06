Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Mustafa Kemal Atatürk\'ü İki Kez Görmüş Muharrem Diker\'i Ziyaret Etti

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Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Mustafa Kemal Atatürk'ü iki kez görmüş Cumhuriyetle yaşıt olan Muharrem Diker'i Armutlu'daki evinde ziyaret etti. Ziyarette, Armutlu Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın ve Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan da Vali Kaya'ya eşlik etti.

Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Armutlu Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın ve Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile birlikte Cumhuriyet'in kurulduğu tarihte doğan 1923 doğumlu Muharrem amcayı Yalova Armutlu'daki evinde ziyaret ettiler.

Ziyarette, 1923 doğumlu Muharrem Diker, 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova Armutlu ziyaretini şöyle anlattı: "O zamanlar 11-12 yaşındaydım. Ertuğrul gemisi sahile geldi. Atatürk çıkar çıkmaz halktan büyük alkış koptu. Elini havaya kaldırarak milleti selamlaya selamlaya yürüdü. Çok yakışıklı bir adamdı. Yanında subay kıyafetli elinde küçük bayraklı bir kız vardı. Ben Sabiha Gökçen'im" dedi.

"Atatürk, Armutlu termal suyunun ölçülmesini istemiş"

Armutlu Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın, Atatürk'ün Armutlu ziyareti sırasında geçen bir olayı anlatarak, "Telgraf o zaman Armutlu'da henüz yok. Atatürk geleceği için Bursa Valisi tarafından ayarlanıyor. Atatürk, Armutlu'daki ilk telgrafı İsmet İnönü'ye çekiyor. 'Buradaki suyun radyosunu ölçün, termaldeki suyla karşılaştırın.' diyor. Devletin başı, devlet yetkilisi olarak bizzat kendisi buradaki suyu keşfediyor" dedi.

Çok değerli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Muharrem Diker'e "Siz bizim için çok kıymetlisiniz, bizim koca çınarlarımızsınız, bizlerden dualarınızı eksik etmeyin. İlk fırsatta sizi tekrar ziyaret ederek bu değerli sohbetinizle yeniden müşerref olmayı çok isterim" diyerek veda etti. - YALOVA