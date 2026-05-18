Yalvaç'taki Yol Sorunlarına Çözüm Bekleniyor

(ISPARTA) - CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar ve Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, Yalvaç ilçesine bağlı köyleri ziyaret etti. Bahtiyar ve Çetince köylerinde incelemelerde bulunan heyet, karayolları çalışmalarındaki eksikliklerin kazalara davetiye çıkardığını dile getirdi.

Bahtiyar Köyü'nde açıklama yapan CHP Isparta İl Başkanı Karaca, mevcut alt geçidin kullanışsız olduğunu ifade etti. Geçidin dar ve tehlikeli olduğunu anlatan Karaca, "Görüldüğü gibi tünelin çıkışı oldukça dar ve alçak. Dolayısıyla yolu döndürdüğü sol istikametimize doğru baktığımızda ne o cepheden gelen araçlar buradan çıkanı görebilecek ne buradan çıkan araçlar orayı görebilecek. Viraj o kadar dar ki alandan bir turda iki turda geçme şansı yok gelen aracın" diye konuştu.

Yol genişletme çalışmalarında kurumlar arasında koordinasyon eksikliği bulunduğunu öne süren Karaca, elektrik ve telefon direklerinin kamulaştırma alanı içerisinde kaldığını belirterek, "Buradaki çalışacak olan kurumların da kendi içerisinde entegre olamadığını görüyoruz. Bu konuya ivedilikle çözüm ulaştırılması için harekete geçilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların alt geçidi kullanışsız bulduğu için üst yolu tercih ettiğini söyleyen Karaca, üst yolda da gerekli koruma önlemlerinin bulunmadığını belirterek, "Yan yolların yapılmaması ve korunaksız olması kazalara davetiye çıkarmış oluyor" dedi.

"BU YOLLARIN İVEDİLİKLE YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Heyet daha sonra Çetince Köyü'nde de incelemelerde bulundu. Burada da benzer sorunların yaşandığını ifade eden Karaca, "Şu anda Yalvaç Çetinçeköy'ündeyiz. Biraz önce Bahtiyar'da da aynı sıkıntıları dile getirdik. Çetince Köyümüzde de aynı sıkıntıların olduğunu gözlemledik" diye konuştu.

Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne çağrıda bulunan Karaca, yeni yapılan yollarda tali yolların ve yan ceplerin eksik olduğunu belirterek, "Şehirler arası araçların durabileceği yan ceplerin olmamasından kaynaklı köye gelen vatandaşlarımız yol üzerinde inip binip bekleme yapması gerektiği alanlar bulunmadığından dolayı kazalara sebebiyet verildiğini gözlemlemiş olmaktayız" dedi.

Karaca, yakın zamanda bölgede yaşanan ölümlü trafik kazasına dikkati çekerek, "Geçmiş süre içerisinde yakın bir zamanda yaşanılmış olan trafik kazası yan cebimiz olmamasından kaynaklı ölümle sonuçlanmıştır. Canlarımızın gitmemesi, vatandaşlarımızın hayatı tehlike yaşamaması açısından bu yolların ivedilikle yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.