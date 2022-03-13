Yanan ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Yanan ev kullanılmaz hale geldi

13.03.2022 15:25
Yanan ev kullanılmaz hale geldi

Yanan ev kullanılmaz hale geldi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Dağlıca köyünde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Yanan ev kullanılmaz hale geldi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Dağlıca köyünde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

İlçeye bağlı Dağlıca köyünde çıkan yangında, Yılmaz Yavuz ve ailesinin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi. Aile geçici olarak köy konağında yaşamaya başladı.

Dağlıca Köyü Muhtarı Mehmet Başaran, "Kdz. Ereğli Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ama ev tamamen harabeye döndü. 5 kişilik aile mağdur durumda. Kaymakamımıza konuyu ilettim. Konuyla ilgileneceklerini, devletin elini uzatacağını söylediler" dedi.

Başaran, Haluk Levent'ten de aileye yardım elini uzatmasını rica etti.

Yanan ev kullanılmaz hale geldi
Yanan ev kullanılmaz hale geldi
Yanan ev kullanılmaz hale geldi
Yanan ev kullanılmaz hale geldi
Yanan ev kullanılmaz hale geldi
Yanan ev kullanılmaz hale geldi

YORUMLAR
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4 kişilik ailenin yaşadığı ev alevlere teslim oldu 4 kişilik ailenin yaşadığı ev alevlere teslim oldu İş yerinden 50 bin TL çalan hırsızlık zanlıları yakalandı İş yerinden 50 bin TL çalan hırsızlık zanlıları yakalandı

Yılmaz Yavuz, Zonguldak, Ereğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yanan ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


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