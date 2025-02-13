Yangın Güvenliği Raporunu Almayan İki Otel Mühürlendi - Son Dakika
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Yangın Güvenliği Raporunu Almayan İki Otel Mühürlendi

Yangın Güvenliği Raporunu Almayan İki Otel Mühürlendi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yangın güvenliği raporunu yasal süre içinde alamayan iki otel, belediye ekipleri tarafından mühürlendi. İşletmelerin ruhsatları iptal edildi.

13.02.2025 11:10  Güncelleme: 11:13
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde, yangın güvenliği raporunu yasal süre içinde alamayan iki otel, belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Edinilen bilgilere göre, Kastri ve Çuğra kumsalında hizmet veren iki otelin, itfaiyeden yangın güvenliği raporunu almadıkları ve Erdek Belediyesi'ne sunmadıkları tespit edildi. Bunun üzerine, belediye zabıta ekipleri tarafından işletmelerin ruhsatları iptal edilerek mühürleme işlemi gerçekleştirildi.

Yetkililer, bu sezon tüm ülke genelinde olduğu gibi Erdek'te de otel, motel ve apart işletmelerinin yangın güvenliği raporlarını almalarının zorunlu olduğunu belirtti. Söz konusu belgeyi belediyeye ibraz etmeyen işletmelerin ruhsatlarının iptal edilerek mühürleneceği kaydedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yangın Güvenliği Raporunu Almayan İki Otel Mühürlendi - Son Dakika

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