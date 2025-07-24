Yangın şehitleri sonrasında Trabzon'daki eğlence programları iptal edildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir'de orman yangınına müdahale sırasında 10 kişinin şehit düşmesi nedeniyle Ganita Sahil Parkı'nda 25, 26 ve 27 Temmuz'da düzenlenecek tüm etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ganita Sahil Parkı'nda düzenlenen "Ganita Akşamları" etkinliklerini, Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınlarına müdahale sırasında 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişinin şehit olmasından dolayı iptal etti. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Ülkemizin orman yangınları ile mücadele ettiği bu günlerde şehit olan kardeşlerimizin acısı yüreğimizi yaktı. Şehrimizde, 25, 26 ve 27 Temmuz 2025 tarihlerinde Ganita Akşamları etkinlikleri kapsamında düzenlenmesi planlanan etkinlikler iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi. - TRABZON