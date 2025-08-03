Yangın Sonrası Çocukların Yeşil Umudu

Bursa'nın Gürsu ilçesinde orman yangınından etkilenen Karahıdır Mahallesi'ndeki çocuklar griye dönen alanların tekrar yeşillendirilmesini istiyor.

Gürsu'da 26 Temmuz'da çıkan yangında, Bursa Büyükşehir Belediyesi verilerine göre 680 bin ağaç ve bin 370 hektar ormanlık alan yandı. Yangın sırasında risk nedeniyle Karahıdır ve İğdir mahalleleri tahliye edildi, özellikle çocuklar olmak üzere bölge halkı büyük şok yaşadı.

Metrelerce yükselen alevleri ve yangını yakından gören çocukların yaşadığı bu travmayı atlatması için ise Gürsu Belediyesi bazı etkinlikler düzenliyor.

Karahıdır Mahallesi Muhtarı Erol Karakaş, yangın gecesi çok çaresiz anlar yaşadıklarını belirterek, kadın ve çocukları mahalle dışına çıkardıklarını, kendilerinin müdahaleye devam ettiğini söyledi.

Çocukların çok etkilendiğine dikkati çeken Karakaş, "Belediye ekipleri geliyor, psikolojik destek veriyorlar. Halen iç içeyiz müdahaleden sonra da birlik olup yaraları sarıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gürsu Belediyesi tarım ekipleri sürekli buradalar" dedi.

Gürsu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Esma Nur Kander ise yangın sonrası buradaki çocuklara bir nebze olsun destek olabilmek, yaşadıklarını unutturmak için çalışma yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Psikolog ve çocuk gelişim uzmanlarımızla geldik. Çocukların bazı talepleri oldu. Su oyunu ve futbol turnuvası istediler. Annelerle görüştük; çocuklarının yangından çok etkilendiğini söyledi. Çocuklarla sohbet ediyoruz. Etkinlikler düzenliyoruz süreci daha kolay atlatmaları için destek oluyoruz. Getirdiğimiz boyamalarda ormanlarla ilgili düşüncelerini yazdılar. 'Şimdi çok gri umarım yakın zamanda yeşil olur' diye yazanlar var. Çocuklar gri rengi sevmedi."

"Ormanın değerini bilmediğimiz için kül oldu"

Kander, özel çocukların daha çok etkilendiğini ve hassasiyetlerinin tetiklendiğini vurgulayarak, "Hepsi yeşile tekrar dönmek, görmek istiyorlar. Destek ne kadar isterlerse müdürlük olarak geleceğiz. Kütüphanemizde ağırlayacağız" dedi.

Bazı çocuklar ise boyama kağıtları üzerine, "Şu anki hali çok korkunç. Umarım bir an önce yeşerir.", "Ormanın değerini bilemediğimiz için yanıp gül oldu", "Hemen ağaçlandırılmalı, yeşillendirilmeli" gibi yazılarla duygularını dile getirdi. - BURSA