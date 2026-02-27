Dayanışma ile yeniden kurulan yuvada ilk iftar - Son Dakika
Dayanışma ile yeniden kurulan yuvada ilk iftar

Dayanışma ile yeniden kurulan yuvada ilk iftar
27.02.2026 09:33  Güncelleme: 09:44
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında evi zarar gören Fadime Bayrak, yenilenen yuvasında ilk iftarını Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile açtı. Yangın sonrası yapılan çalışmalarla ev yeniden inşa edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında evi zarar gören Fadime Bayrak'ın yenilenen yuvasındaki ilk iftara Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl konuk oldu.

Erbaa ilçesinde geçen yıl Aralık ayında meydana gelen yangında Fadime Bayrak'a ait evde yangın çıkmıştı. Olay sonrası büyük hasar görerek oturulamaz hale gelen ev, yapılan çalışmaların ardından yeniden inşa edilerek aileye teslim edildi. Yangın sonrası dayanışma örneği sergileyen belediye ekiplerinin çalışmaları mahalle sakinleri tarafından da takdirle karşılandı. Yenilenen evlerinde ilk Ramazan'ı karşılayan Bayrak ailesi, Erbaa Belediye Başkanı Karagöl'ü gönül sofralarında ağırladı. İftar programına aile yakınları ve mahalle muhtarı da katıldı.

"Yaraların sarılması için belediye olarak seferber olduk"

İftar sonrası açıklamada bulunan Karagöl, yangının ardından yaraların sarılması için belediye olarak seferber olduklarını belirterek, "Umutlarla yeniden bacası tüten, birlik ve beraberlikle ayağa kalkan bir yuvanın kapısından içeri adım attık bu akşam. Geçen Aralık ayında meydana gelen yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelen evlerinin yeniden sıcacık bir yuvaya dönüşmesiyle birlikte bizleri gönül sofralarına konuk eden Fadime Bayrak ablamızla, ailesiyle ve muhtarımızla beraber oruçlarımızı açtık. Rabbimden tüm hemşehrilerimizi, milletimizi, Türk-İslam alemini her türlü afetten ve kazadan korumasını diliyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin" dedi.

Bayrak ailesi ise desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Karagöl ve emeği geçenlere teşekkür etti. - TOKAT

Kaynak: İHA

Ertuğrul Karagöl, Yerel Haberler, Belediye, Erbaa, İftar, Tokat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dayanışma ile yeniden kurulan yuvada ilk iftar - Son Dakika

SON DAKİKA: Dayanışma ile yeniden kurulan yuvada ilk iftar - Son Dakika
