Yangında Duyarsız vatandaşlar Zorluk Çıkardı

Yangın esnasında duyarsız vatandaşlar, ekiplere zorluk çıkardı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir giyim mağazasının çatısında çıkan yangına müdahele esnasında duyarsız vatandaşlar polis ekiplerine zorluk çıkardı. Yangın itfaiye ekipleri ve çevre esnafın hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Arifiye Mahallesi Banka Sokak üzerinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Yangın giyim mağazasının çatısında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıktı. Dumanları gören esnaf ve vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve çevre esnafının uzun uğraşları sonunda yangın, büyümeden söndürüldü. Bu esnada sokağa giriş ve çıkışı engelleyip güvenlik önlemi almaya çalışan polis ekiplerine, duyarsız vatandaşlar uyarılara rağmen Banka Sokak üzerinden ilerleyerek zorluk çıkardı. Yangın nedeniyle esnaf ve dükkan içindeki vatandaşlar panik yaşadı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangınla alakalı inceleme başlatıldı.