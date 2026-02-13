Yangında evini kaybeden aileye yeni yuva

Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Yenice köyünde geçen yıl çıkan yangında evini kaybeden Sadettin Özyiğit'in evi, Isparta Belediyesi'nin destekleriyle yeniden inşa edildi. Yapımı tamamlanmak üzere olan evi ziyaret eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yenice köyünde geçtiğimiz yıl elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında Sadettin Özyiğit'in evi kullanılamaz hale geldi. Yangında tüm eşyalarını kaybeden aile zor günler yaşadı. Yaşanan mağduriyetin ardından Isparta Belediyesi tarafından aileye destek sağlandı. Belediyenin katkılarıyla yapımına başlanan yeni evin tamamlanma aşamasına geldiği öğrenildi. Aile, kısa süre içerisinde yeni yuvalarına taşınmaya hazırlanıyor.

"Rabbim bu tür zorlukları bir daha yaşatmasın"

Evi ziyaret eden Şükrü Başdeğirmen, aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Rabbim bu tür zorlukları bir daha yaşatmasın. Eviniz çok güzel olmuş, taşınacak hale gelmiş. Zor durumda kalan vatandaşımızın mutluluğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Güle güle, sağlıklı ve huzurlu günlerde oturun" dedi.

Sadettin Özyiğit ise yangında her şeylerini kaybettiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti. Özyiğit, yeniden bir yuvaya kavuşmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti. - ISPARTA