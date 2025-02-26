Yangının çıktığı Akça Cami, Ramazan\'da ibadete açık olacak

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Bugün sabah namazının ardından çıkan yangında hasar gören Akça Cami'de tadilat çalışmaları hızla başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, caminin Ramazan ayında ibadete açık olacağını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İzmit Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan ve bu sabah çıkan yangında hasar gören Akça Cami'de incelemelerde bulundu. Cami imamı ve mahalle muhtarından bilgi alan Baraçlı, caminin onarımının en kısa sürede tamamlanacağını ve Ramazan ayı boyunca açık kalacağını belirtti.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Baraçlı,"Temizlik çalışmalarının hemen başlatıldı. Halılarının da yıkanarak cami hizmete hazır hale getirilecek" dedi. - KOCAELİ