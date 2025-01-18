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Yanık Tedavisi Eğitimi Bursa'da

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Bursa Şehir Hastanesi'nde yanık tedavisi eğitimi, 150 sağlık çalışanına verildi.

18.01.2025 12:49
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Yanık tedavisinde güncel gelişimler Bursa Şehir Hastanesi'nde ele alındı

Hekim ve sağlık personeline yanık tedavisi eğitimi verildi

BURSA - Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, kamu hastanelerinde görevli hekim ve sağlık personellerini yanık tedavisindeki güncel gelişmeler hakkında bilgilendirmek amacıyla Bursa Şehir Hastanesi'nde eğitim düzenledi.

Bursa'daki kamu hastanelerinden toplam 150 hekim ve sağlık personelinin katıldığı eğitimde Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Sabriye Dayı, Op. Dr. Selma Beyeç ve Op. Dr. Kadir Güler konuşmacı olarak yer aldı. Yanık tedavisine ilişkin genel bilgilerin ve güncellemelerin paylaşıldığı eğitimde; erişkin ve çocuk hastalarda uygunsuz sevklerin önlenmesi, ilk başvuru merkezlerinde doğru müdahalenin yapılması, endikasyonu olan hastaların üst merkezlere uygun şekilde sevki ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin ihtiyacı olan hastalar için kullanılması gibi konular da ele alındı.

Programda konuşan Bursa Şehir Hastanesi Yetişkin Yanık Sorumlusu Op. Dr. Selma Beyeç, acil servis ve yoğun bakım görevlileri başta olmak üzere tüm hekim ve hemşirelere açık bir eğitim düzenlediklerini belirtti. Sağlık çalışanlarının, sosyal hayatta sıklıkla karşılaşılan ve çok ağrılı bir travma olan yanık vakalarına nasıl yaklaşmaları gerektiğini aktardıklarını vurgulayan Op. Dr. Beyeç, "Eğer çalıştıkları hastanede tıbbi müdahale mümkün değilse, ileri bir merkeze sevk etmek gerekiyorsa, hangi hastaları sevk etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirmek ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak için bu eğitimi düzenledik" dedi.

Yanık Tedavisi Eğitimi Bursa\'da
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yanık Tedavisi Eğitimi Bursa'da - Son Dakika

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