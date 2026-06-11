Yapay Zeka Bıçakçılığı Tehdit Etmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yapay Zeka Bıçakçılığı Tehdit Etmiyor

Yapay Zeka Bıçakçılığı Tehdit Etmiyor
11.06.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de dört nesildir bıçakçılık yapan Şenol Başak, yapay zekanın mesleklerini tehdit etmediğini vurguladı.

Eskişehir'de 4 nesildir bıçakçılık mesleğini sürdüren Şenol Başak, yapay zekanın el işçiliğine dayalı bu mesleği tehdit etmediğini belirtti.

Yapay zekadaki hızlı gelişimle birlikte birçok sektörde insan gücüne olan ihtiyaç azalırken, bazı meslekler bu trendden etkilenmeden varlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Ailesinin bir asrı aşkın süredir sürdürdüğü bıçakçılık mesleğinin de bunlardan biri olduğunu vurgulayan Başak, el işçiliği ve ustalık gerektiren mesleklerin yapay zeka tarafından kolay kolay yerine konamayacağını söyledi. Başak, işinin tamamen el emeğine dayalı olması nedeniyle teknolojinin hiçbir şekilde tehdidi altında olmadığını, aksine müşterilerin artık eskisine göre daha çok el yapımı ve kaliteli bıçak aradığını belirtti.

"Dört nesildir bu mesleğin içindeyiz"

Büyük dedesinden kendilerine kadar bu mesleğin uzandığını söyleyen Şenol Başak, "Ben kendi şahsım adına, aşağı yukarı 20-25 senedir bu mesleği kardeşimle beraber icra ediyorum. Geçmişimizi sorarsanız, yaklaşık dört kuşaktır, dört nesildir bu mesleğin içerisindeyiz. Büyük dedem, dedem, babam ve babamdan sonra da biziz. Bizden sonra da inşallah biz bırakınca onlar devam ederler. İnsan alternatif düşünmüyor mu, her zaman alternatif düşünüyor ama biz gözümüzü bu işte açtık. Yani alternatif bir şeye yönelsek bile bunu asla bırakamayız. Bu iş bir yerde hem babadan oğula, dededen toruna geçen bir miras hem de hastalık gibi bir şey diyelim" dedi.

"Yapay zeka bizim mesleğimizi hiçbir şekilde tehdit etmiyor"

Yapay zekanın gelişiminin kendi mesleklerini tehdit etmediğini belirten Başak, "Teknolojiye dayalı hiçbir tehdit yok; çünkü işimiz tamamıyla el işçiliğine dayalı. Teknolojide şöyle bir durum var: Önceden bıçakların yüzde 90'ı el yapımıydı, şimdi ise genellikle fabrikasyona ve seri üretime döndü. Günümüzdeki müşterilerimiz artık eski bıçakları, yani eski ürünleri arar oldu. Hala yapan var mı, var. Biz kendimiz de yapıyoruz. İşin açığını söyleyeyim; yapay zeka bizim mesleğimizi hiçbir şekilde tehdit etmiyor. Asırlardır bu iş bu şekilde devam ediyor. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, bizimle uzaktan yakından bir ilgisi yok. El emeğiyle uğraşan insanları hiçbir şekilde tehdit eden bir unsur değil" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yapay Zeka, Eskişehir, Teknoloji, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yapay Zeka Bıçakçılığı Tehdit Etmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da Kamyon Bakkala Daldı Adana'da Kamyon Bakkala Daldı
Arizona 40 derece Bizim Çocuklar resmen yanıyor Arizona 40 derece! Bizim Çocuklar resmen yanıyor
Fenerbahçe’nin acı kaybı Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı Fenerbahçe'nin acı kaybı! Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı
Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak
Akranının öldürdüğü 16 yaşındaki çocuğun babasının feryadı yürek dağladı Akranının öldürdüğü 16 yaşındaki çocuğun babasının feryadı yürek dağladı
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt

09:55
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında
09:39
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin son kararı açıkladı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı
08:33
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
08:16
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
08:00
Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’in yerine Faik Öztrak’ı getirecek
Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel'in yerine Faik Öztrak'ı getirecek
07:57
Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 10:10:03. #7.12#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Bıçakçılığı Tehdit Etmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.