Yapay Zeka Bıçakçılığı Tehdit Etmiyor

Eskişehir'de 4 nesildir bıçakçılık mesleğini sürdüren Şenol Başak, yapay zekanın el işçiliğine dayalı bu mesleği tehdit etmediğini belirtti.

Yapay zekadaki hızlı gelişimle birlikte birçok sektörde insan gücüne olan ihtiyaç azalırken, bazı meslekler bu trendden etkilenmeden varlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Ailesinin bir asrı aşkın süredir sürdürdüğü bıçakçılık mesleğinin de bunlardan biri olduğunu vurgulayan Başak, el işçiliği ve ustalık gerektiren mesleklerin yapay zeka tarafından kolay kolay yerine konamayacağını söyledi. Başak, işinin tamamen el emeğine dayalı olması nedeniyle teknolojinin hiçbir şekilde tehdidi altında olmadığını, aksine müşterilerin artık eskisine göre daha çok el yapımı ve kaliteli bıçak aradığını belirtti.

"Dört nesildir bu mesleğin içindeyiz"

Büyük dedesinden kendilerine kadar bu mesleğin uzandığını söyleyen Şenol Başak, "Ben kendi şahsım adına, aşağı yukarı 20-25 senedir bu mesleği kardeşimle beraber icra ediyorum. Geçmişimizi sorarsanız, yaklaşık dört kuşaktır, dört nesildir bu mesleğin içerisindeyiz. Büyük dedem, dedem, babam ve babamdan sonra da biziz. Bizden sonra da inşallah biz bırakınca onlar devam ederler. İnsan alternatif düşünmüyor mu, her zaman alternatif düşünüyor ama biz gözümüzü bu işte açtık. Yani alternatif bir şeye yönelsek bile bunu asla bırakamayız. Bu iş bir yerde hem babadan oğula, dededen toruna geçen bir miras hem de hastalık gibi bir şey diyelim" dedi.

"Yapay zeka bizim mesleğimizi hiçbir şekilde tehdit etmiyor"

Yapay zekanın gelişiminin kendi mesleklerini tehdit etmediğini belirten Başak, "Teknolojiye dayalı hiçbir tehdit yok; çünkü işimiz tamamıyla el işçiliğine dayalı. Teknolojide şöyle bir durum var: Önceden bıçakların yüzde 90'ı el yapımıydı, şimdi ise genellikle fabrikasyona ve seri üretime döndü. Günümüzdeki müşterilerimiz artık eski bıçakları, yani eski ürünleri arar oldu. Hala yapan var mı, var. Biz kendimiz de yapıyoruz. İşin açığını söyleyeyim; yapay zeka bizim mesleğimizi hiçbir şekilde tehdit etmiyor. Asırlardır bu iş bu şekilde devam ediyor. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, bizimle uzaktan yakından bir ilgisi yok. El emeğiyle uğraşan insanları hiçbir şekilde tehdit eden bir unsur değil" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR