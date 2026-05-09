Yapay Zeka Korku Filmi Cannes'a Seçildi

09.05.2026 15:44
Barış Fert'in yapay zeka ile ürettiği 'Gece Yarısı, Benimle' filmi Cannes'da prömiyer yapacak.

(İSTANBUL) - Yönetmen Barış Fert'in yapay zeka ile ürettiği kısa filmi "Gece Yarısı, Benimle", Cannes Film Festival kapsamındaki Fantastic Pavilion seçkisine kabul edildi. İstanbul'da geçen korku filmi, Cannes'ta dünya prömiyerini yapacak.

Yönetmen Barış Fert'in yapay zeka teknolojisiyle ürettiği dikey kısa filmi "Gece Yarısı, Benimle" (Late Night With Me), dünya prömiyerini Cannes Film Festival kapsamında gerçekleştiriyor. Film, festivalin korku, fantastik ve bilimkurgu sinemasına odaklanan bölümü Fantastic Pavilion'da düzenlenen "Fantastic Vertical Cinema Showcase" seçkisine kabul edildi.

Daha önce "Ölüler İçin Yaşam Kılavuzu" filmiyle dikkati çeken Fert'in yeni yapımı, 9: 16 dikey formatta ve yapay zeka destekli olarak üretildi. Yapımcılığını Lara Kamhi ile birlikte üstlenen yönetmen, filmi "meditatif biyomorfik beden korkusu üzerine kurulu lo-fi bir kabus" olarak tanımlıyor.

Body horror (bedensel dönüşüm korkusu) türündeki film, İstanbul'da geçen tek gecelik bir hikayeyi takip ediyor. Televizyonda izlediği peygamberdevesi belgeseline saplantılı biçimde bağlanan bir kadının bedeninde başlayan dönüşüm, filmin merkezine yerleşiyor. Yönetmen Fert, dikey kadrajı yalnızca biçimsel bir tercih olarak değil, "insan bedenini yukarıdan aşağıya tarayan anatomik bir gözlem tüpü" olarak düşündüğünü belirtiyor.

Filmin kurgusunu Barış Fert ile Lara Kamhi birlikte üstlenirken, ses tasarımını Ozan Hatipoğlu, dijital SFX makyaj süpervizörlüğünü ise Hazal Tanrıverdi yaptı. Yönetmenin özgün müziklerinin de yer aldığı yapım, geleneksel korku anlatısının ritmini kıran hipnotik atmosferiyle öne çıkıyor.

Fantastic Pavilion bünyesinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Fantastic Vertical Cinema Showcase", korku, fantastik ve bilimkurgu türlerinde üretilmiş dikey formatlı filmleri bir araya getiriyor. Mobil cihazlar ve sosyal medya ekseninde gelişen yeni anlatım biçimlerine odaklanan seçkiye dünyanın farklı ülkelerinden 28 film kabul edildi. "Gece Yarısı, Benimle", 17 Mayıs'ta dünya prömiyerini gerçekleştirecek ve Özel Mansiyon Ödülü için yarışacak

Kaynak: ANKA

