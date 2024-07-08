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Yapımı devam eden 6 katlı binada çıkan yangın korkuttu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapımı devam eden 6 katlı bir banın çatı katında çakın yangın kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu.

Yangın, Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ (Alüt) Köyü yakınlarındaki 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar hemen Kahta Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, büyük bir korku ve paniğe neden olan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.