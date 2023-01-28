Acil servise gelen yaralı kedi kamerada - Son Dakika
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Acil servise gelen yaralı kedi kamerada

28.01.2023 11:07

Acil servise gelen yaralı kedi kamerada Görevlilerin fark ettiği kediye hastane acilinde müdahale edildi Şanlıurfa'da yaralanan yavru kedi topallayarak gittiği hastane acilinde tedavi edildi.

Acil servise gelen yaralı kedi kamerada

Görevlilerin fark ettiği kediye hastane acilinde müdahale edildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yaralanan yavru kedi topallayarak gittiği hastane acilinde tedavi edildi. Yavru kedinin hastane aciline gitmesi ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle ayağından ve başından yaralanan yavru bir kedi, hastanenin yolunu tuttu. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde Suruç Devlet Hastanesine giden kedi, acil servise girdi. Kediyi fark eden güvenlik görevlileri, bir kutuya koyarak acil serviste görevli doktorun odasına götürdü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi burada yaptığı yavru kedi, çağrılan belediye ekiplerine teslim edildi. Yavru kediyi alan Suruç Belediyesi Boncuk Ekibi, tedavisine devam edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesine götürdü.

Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum

Sağlık ve güvenlik personelini duyarlılıkları için tebrik ettiğini söyleyen Suruç Devlet Hastanesi Başhekimi Necmi Eşiyok, "Acil servis girişine yavru bir kedi topallayarak geliyor. Görevli arkadaşlarımız da yaralı olduğunu görüyor. Müdahale edip gerekli pansumanlarını yaptıktan sonra belediye ekiplerine bilgi veriyorlar. Onlar da diğer süreçleri tamamlamak için gelip teslim alıyorlar. Arkadaşlarımıza bu canlıya olan duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyor, onları tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, kedi, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Acil servise gelen yaralı kedi kamerada - Son Dakika

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