Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Salındı - Son Dakika
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Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Salındı

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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraykent ilçesinde bulunan yaralı Kızıl Şahin'i tedavi ettikten sonra doğaya saldı. Jandarma ekipleri, yürüttükleri devriye görevi sırasında yaralı ve uçmakta zorlanan Kızıl Şahin'i buldu. Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavi edildi. Tedavisinin ardından Saraykent İlçe Jandarma ekipleri tarafından tekrar doğaya salındı.

15.07.2024 02:19
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Yaralı Kızıl Şahin tedavisinin ardından doğaya salındı

YOZGAT - Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Saraykent ilçesinde bulunan Kızıl Şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraykent ilçesi Karapınar Mahallesinde yürüttüğü devriye görevi esnasında yaralı Kızıl Şahin buldu. Yaralı ve uçmakta zorlandığı belirlenen Kızıl Şahin, jandarma ekipleri tarafından bakım ve tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı Kızıl Şahin tedavisinin ardından Saraykent İlçe Jandarma ekiplerince, tekrardan doğaya salındı.

Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Salındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Salındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Salındı - Son Dakika
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