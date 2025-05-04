Yaralı Puhu Kuşu Tedaviye Alındı

Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı
YOZGAT - Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri doğada yaralı halde puhu kuşu buldu.
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde devriye görevini icra eden Jandarma ekipleri, tel örgülere takılmış halde yaralı puhu kuşu buldu. Muhafaza altına alınan yaralı puhu kuşu, tedavi ve bakımının sağlanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yaralı kuşun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.
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