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Yaramaz yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

SİVAS - Sivas'ta bir binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ta Klavuz mahallesinde bir yavru kedi, çatıdan binanın ikinci katında bulunan havalandırma boşluğuna düştü. Boşluğa düşen yavru kedinin bağırışlarını duyan vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi düştüğü yerden kurtardı. Kurtarılan yavru kedi, kontrollerinden sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.