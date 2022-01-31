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Yaramaz yavru köpeğe anne şefkati - Son Dakika

Yaramaz yavru köpeğe anne şefkati

31.01.2022 18:04

Yaramaz yavru köpeğe anne şefkati Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Malatya'da yuvasını terk eden yavru köpeğin annesi tarafından sokaktan alarak yuvasına götürülmesi cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Yaramaz yavru köpeğe anne şefkati

MALATYA - Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Malatya'da yuvasını terk eden yavru köpeğin annesi tarafından sokaktan alarak yuvasına götürülmesi cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde yaşanan olayda, soğuk havada yuvasında ayrılarak sokakta dolaşan yaramaz yavru köpek annesi tarafından bulunduğu yerden alınarak yuvasına götürülürken, yavru köpeğin yuvasına taşınma anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte görüntüler yürekleri ısıttı.

Yaramaz yavru köpeğe anne şefkati
Yaramaz yavru köpeğe anne şefkati
Yaramaz yavru köpeğe anne şefkati

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Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaramaz yavru köpeğe anne şefkati - Son Dakika


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