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Yardımsever imamın yeni hedefi 'hayır marketi' açmak - Son Dakika

Yardımsever imamın yeni hedefi 'hayır marketi' açmak

10.11.2021 10:05
Yardımsever imamın yeni hedefi 'hayır marketi' açmak

Pandeminin başından itibaren pedal çevirerek binlerce ihtiyaç sahibine yardım götüren imam Soner Şahin, hayali olan 'hayır marketini' açarak daha çok vatandaşa ulaşmayı hedefliyor.

Pandeminin başından itibaren pedal çevirerek binlerce ihtiyaç sahibine yardım götüren imam Soner Şahin, hayali olan 'hayır marketini' açarak daha çok vatandaşa ulaşmayı hedefliyor.

Eskişehir Hacı Ahmet Yavuzer Camii İmamı Soner Şahin, pek çok ihtiyaç sahibi vatandaşa tekerlekli sandalye, soba, beyaz eşya, oyuncak, gıda, bebek ve yaşlı bezi gibi yardımda bulunuyor. Koronavirüs pandemisinin başladığı dönemlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak için yola çıkan Şahin, taşınması zor olan yardımları araba kiralayarak dağıtırken, hafif olan erzakları ise bisikletiyle sokak sokak gezerek kapılarına kadar götürüyor. Bir yandan imamlık görevini icra eden Şahin, izin günlerinde Eskişehir'in köylerine kadar yardımlarını götürdüğünü aktardı. 'Hayır marketi' açmak gibi bir hayali olduğunu söyleyen Şahin, yardımlarını bu şekilde daha kolay yapabileceğini belirtti. Yaptığı davranışla herkesin takdirini kazanan Şahin, yardımlaşma hareketinin örnek olmasını istiyor.

"100 kilometre uzağa bile yardımlarımı ulaştırmaya gayret ediyorum"

Cami imamı Şahin, binlerin üzerinde gıda yardımı yaptığını söyledi. Talepler gelmesi üzerine 100 kilometre uzaklıktaki köylere bile yardım götürdüğünü aktaran Şahin, "Pandeminin başlamasıyla birlikte bisikletimle sokak sokak gezerek ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizi tespit ederek yardım yapmaya başladım. Allah'ın izniyle gıda yardımı, yeni doğan çocuklara bez, mama, akülü araba, tekerlekli sandalye, soba ve kömür yardımı gibi elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bisikletimle yüzlerce hatta binlerin üzerinde gıda yardımı yaptım. Daha sonra köylerden de ihtiyaç sahibi kardeşlerimizden de talepler gelmesi sebebiyle 100 kilometre uzağa bile yardımlarımı ulaştırmaya gayret ediyorum. İmamlık görevimi aksatmadan haftalık izin günlerimde boş durmadan dağıtımlarımı yapıyorum" diye konuştu.

"Dualardan etkilendiğim için daha çok yardım etme isteği geliyor"

Hayırsever vatandaşların yardımlarını alarak daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştığını belirten Şahin, şimdilerde ise hayır marketi' açarak hayalini gerçekleştirmek istiyor. Yardım ettiği kişilerden aldığı dualardan çok etkilenen Şahin, şu şekilde konuştu:

"Vatandaşlar geliyor ve "ben de yardım etmek istiyorum" diyorlar. Beraber gidiyoruz ve hayırseverler, ihtiyaç sahibi aileleri görüyorlar, yardımlarını yapıyorlar. Yardımları buraya getirip bize de bırakıyorlar ve biz ulaştırıyoruz. Benim 'hayır marketi' açmak gibi bir hayalim var. Buradaki amaç, giyim ve gıda gibi bütün eşyaları raflara dizerek, ayda bir ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi çağırıp, kimin ne ihtiyacı varsa oradan temin etmek. Bizi bilenler geliyorlar buraya, "hocam siz bisikletinizle yardım dağıtıyormuşsunuz, bizim de yardıma ihtiyacımız var" diyorlar. Biz de tespit ediyoruz ve yardımlarımızı yapıyoruz. Yardımları ulaştırdıktan sonra dua ediyorlar ve benim tüylerim ürperiyor. Bazı dualar çok keskin oluyor, direkt kalbime işliyor. Ben bu dualardan çok etkilendiğim için daha çok yardım etme isteği geliyor ve "her yerlere ulaşayım" diyorum. Ben bir insan olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İlk önce hayır marketini açalım ki ondan sonra bu yardımları daha güzel bir şekilde yürütelim."

"Vatandaşların evinde kullanılmayan bir şeyler varsa bir başkasına ümit olabilir"

Hayırsever cami imamı Şahin, vefat eden babasının tekerlekli sandalyesini bağışlayan bir kişiyle anısını anlattı. Vatandaşların evlerinde kullanmadıkları tekerlekli sandalye gibi eşyaları bağışlaması konusunda çağrıda bulunan Şahin, "Tekerlekli sandalyesi olan bir ablamızın babası vefat etmiş. Tekerlekli sandalyesini vermek için birilerini aramış. Bize ulaştı, biz de tekerlekli sandalyeyi aldık ve ihtiyaç sahibi bir amcamıza verdik. Sonra o ablamızı bilgilendirdik ve çok mutlu oldu. Yani vatandaşların evlerinde bu şekilde kullanılmayan bir şeyler varsa bir başkasına ümit olabilir. Elimizde tutmayalım, onun hayrına başka ihtiyaç sahibi kardeşimiz kullansın. Bu yardımlaşma hareketinin örnek olmasını istiyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Yardımsever imamın yeni hedefi 'hayır marketi' açmak
Yardımsever imamın yeni hedefi 'hayır marketi' açmak
Yardımsever imamın yeni hedefi 'hayır marketi' açmak
Yardımsever imamın yeni hedefi 'hayır marketi' açmak
Yardımsever imamın yeni hedefi 'hayır marketi' açmak
Yardımsever imamın yeni hedefi 'hayır marketi' açmak
Yardımsever imamın yeni hedefi 'hayır marketi' açmak

Koronavirüs, Eskişehir, İcra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yardımsever imamın yeni hedefi 'hayır marketi' açmak - Son Dakika


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