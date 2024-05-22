Yargıtay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ek ders karşılığında çalışanların sendikaya üye olabileceğine karar verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yargıtay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ek ders karşılığında çalışanların sendikaya üye olabileceğine karar verdi

Yargıtay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı\'nda ek ders karşılığında çalışanların sendikaya üye olabileceğine karar verdi

Yargıtay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ek ders karşılığında çalışanların kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceğine karar verdi. Bu karar ile ek derslilerin kamu görevlisi sendikalarına üye olabilmesinin önü açıldı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, kararı önemli bir hukuk zaferi olarak değerlendirerek, ek derslilere Sağlık-Sen çatısı altında mücadeleye davet etti. Aynı zamanda ek derslilerin kadroya geçirilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

22.05.2024 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ek ders karşılığında çalışanların kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceğine karar verdi. Emsal karar ile söz konusu personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilmesinin önü açıldı.

Yıllardır muallakta kalan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ek derslilerin sendikalara üye olamaması tartışmasına Yargıtay son noktayı koydu. Ek ders karşılığında çalışanların Sağlık-Sen'e üye olabilmesi için Sağlık-Sen Hukuk Birimi tarafından açılan davada yerel mahkemeden olumlu sonuç çıktı. Bölge mahkemesinin de onayladığı karar Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, bölge mahkemesinin 'ek ders karşılığında çalışanlar kamu görevlileri sendikalarına üye olabilir' kararını onadı. Bu karara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapan ek derslilerin kamu görevlisi olduğu vurgulandı. Böylece ek derslilerin kamu görevlisi sendikalarına üye olabilmesinin önü açıldı.

"Ek dersli çalışan arkadaşlarımızı Sağlık-Sen çatısı altında mücadeleye davet ediyoruz"

Kararı değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, ek derslilere yönelik önemli bir hukuk zaferi elde ettiklerini kaydetti. Doğan, Sağlık-Sen olarak yıllardır muallakta olan bir konuyu çözdüklerini dile getirerek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapan ve birçok sorunu bulunan ek ders karşılığında çalışan arkadaşlarımız kamu görevlileri sendikalarına üye olamıyordu. Sağlık-Sen Hukuk Birimimizin açtığı davalar ve Yargıtay'ın son verdiği kararla önemli bir soruna nokta koyduk. Bu emsal kararla ek ders karşılığında çalışan arkadaşlarımız sendikamıza üye olabilecek. Dün olduğu gibi bugün de ek derslilerin haklarını Sağlık-Sen savunacak. Tüm ek dersli çalışan arkadaşlarımızı Sağlık-Sen çatısı altında mücadeleye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadro mücadelemiz devam ediyor"

Aynı zamanda ek derslilerin kadroya geçirilmesi için de çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Doğan, "Arkadaşlarımızın hem mali hakları hem de özlük ve sosyal hakları yönünden çalışma koşulları günümüz şartlarına uygun değil. Kadro güvencelerine kavuşmaları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar ve milletvekilleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Arkadaşlarımız kadro güvencesine kavuşana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Faruk Doğan, Yargıtay, Sendika, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yargıtay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ek ders karşılığında çalışanların sendikaya üye olabileceğine karar verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:39 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:13 Filistin’i tanıma kararı alan ülkelere İsrail’den ilk tepki Büyükelçileri geri çağırdı Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:24 Milyonluk vurgunda yeni gelişme Seçil Erzan’a bir darbe de kuzeninin eşinden Milyonluk vurgunda yeni gelişme! Seçil Erzan'a bir darbe de kuzeninin eşinden
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
09:32 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde Sırada doktor ve kuyumcular var Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
09:28 Erden Timur ve Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
09:24 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 12:02:19. #1.13#
SON DAKİKA: Yargıtay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ek ders karşılığında çalışanların sendikaya üye olabileceğine karar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement