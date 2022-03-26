Yargıtay Başkanı Akarca, Vali Su ile buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Yargıtay Başkanı Akarca, Vali Su ile buluştu

26.03.2022 09:58
Yargıtay Başkanı Akarca, Vali Su ile buluştu

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Mersin'de Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Mersin'de Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Valilik makamda gerçekleşen ziyarette Yargıtay Başkanı Akarca'ya; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkan Vekili Tamer Yalçın ve Erdemli Başsavcısı Yaşar Özkan da eşlik etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Yargıtay Başkanı Akarca, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Valilik makamına geçti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, Yargıtay Başkanı Akarca ve beraberindeki heyetle bir süre görüştü. - MERSİN

Yargıtay Başkanı Akarca, Vali Su ile buluştu
Yargıtay Başkanı Akarca, Vali Su ile buluştu

YORUMLAR
500
Yargıtay Başkanı Akarca, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti Yargıtay Başkanı Akarca, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti Su borularını çalan şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı Su borularını çalan şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı

Yargıtay Başkanı, Yargıtay, Mersin, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yargıtay Başkanı Akarca, Vali Su ile buluştu - Son Dakika


Son Dakika
09:45 Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya farklı mağlup oldu
09:24 Son dakika: Kayseri'de maden ocağında 2 işçi göçük altında kaldı
09:24 Aleyna Tilki, galaya kot pantolonla katılmasını şu sözlerle savundu: Tüm kıyafetlerden güzelim!
09:20 Ramazan zamlarıyla gelecek! Sebze ve meyve fiyatları uçacak
09:09 Düğün pastasına uyuşturucu koyan kayınbirader skandala neden oldu!
09:05 Erdoğan'ın "esirgemeyiz" sözüyle asgari ücrete zam tartışması başladı: Haziranda 5 bin 100 TL olabilir
08:52 Ukraynalı çiftçilerden tank hasadı: Rus ordusunun geride bıraktığı tankları traktörle çekiyorlar
08:41 Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
08:22 Survivor'da Elif erken veda etti: Mide rahatsızlığı devam etmesine engel oldu
08:18 "Erdoğan yeniden aday olsa" diye soruldu: Yanıtlar iktidar partisini üzecek! Protesto oyları belirleyici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 10:04:40. #1.11#
SON DAKİKA: Yargıtay Başkanı Akarca, Vali Su ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement