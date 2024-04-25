Yargıtay Başkanı 25'nci turda da seçilemedi! Gözler şimdi 26'ncı turda - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı 25'nci turda da seçilemedi! Gözler şimdi 26'ncı turda

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 25. turunda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçimlere katılan adaylar arasında en fazla oy alanlar 136 ve 131 oy alırken, seçime katılım 322 olarak kaydedildi. Seçimlerde salt çoğunluk sağlanamadığı için seçime 26. tur oylamayla devam edilecek.

25.04.2024 13:48
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi sona erdi. Yapılan başkanlık seçimlerinin 25'nci urunda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime katılım 322 olarak kaydedilirken, 13 boş oy kullanıldı ve 42 oy geçersiz sayıldı. Seçimler 26'ncı tur oylamayla devam edecek.

KERKEZ'İN ALDIĞI 136 OY YETERLİ OLMADI

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla sona erdi. Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için yapılan seçimin ilk 24 turunda hiçbir adayın 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle bugün 25'nci tur oylaması yapıldı. 24'ncü turda en fazla oyu alan 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün katılabildiği oylamada, Kerkez 136, Şentürk ise 131 oy aldı. Seçime katılım 322 olarak kayıtlara geçerken, 13 boş oy kullanıldı, 42 oy da geçersiz sayıldı.

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26'NCI TURDAN ÇIKACAK SONUÇ BEKLENİYOR

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 26'ncı tur oylamayla devam edilecek. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor. Yeni seçim 29 Nisan Pazartesi günü yapılacak.

Yargıtay Başkanı 25\'nci turda da seçilemedi! Gözler şimdi 26\'ncı turda
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yargıtay Başkanı 25'nci turda da seçilemedi! Gözler şimdi 26'ncı turda - Son Dakika

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