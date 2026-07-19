'Seninle evlendiğime pişmanım' demek boşanma sebebi - Son Dakika
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'Seninle evlendiğime pişmanım' demek boşanma sebebi

\'Seninle evlendiğime pişmanım\' demek boşanma sebebi
19.07.2026 09:44
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşlerden birinin diğerine sürekli "Seninle evlendiğime pişmanım" demesinin duygusal şiddet ve onur kırıcı davranış kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Bu ifadeyi boşanmada kusur sayan Yüksek Mahkeme, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına karar vererek yerel mahkemenin boşanma ve tazminat kararını onadı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine sürekli "Seninle evlendiğime pişmanım" diyen kişinin boşanmada kusurlu sayılacağına hükmetti. Yüksek Mahkeme, bu ifadenin duygusal şiddet ve onur kırıcı davranış niteliğinde olduğunu belirterek, evlilik birliğinin temelinden sarsılması kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bursa'da bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Kadın, eşinden psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü, bu nedenle evi terk ederek ailesinin yanına yerleştiğini öne sürdü.

"SENİNLE EVLENDİĞİME PİŞMANIM" DEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Kadın, eşinin borsa bağımlılığı nedeniyle ailesiyle ilgilenmediğini, sürekli "Seninle evlendiğime pişmanım" dediğini, ailesine karşı saygısız davrandığını ve çocuğuyla yeterince ilgilenmediğini iddia etti. Ayrıca eşinin babasının kendisini darp ettiğini ve ortak çocuklarını yere attığını da öne sürdü.

Erkek ise eşinin öfkeli, baskıcı ve narsist olduğunu savunarak karşı dava açtı.

AİLE MAHKEMESİ BOŞANMAYA HÜKMETTİ

Aile Mahkemesi, kadının erkeğe fiziksel şiddet uyguladığına, erkeğin ise eşine ve kayınvalidesine hakaret ettiği, "Seninle evlendiğime pişmanım" dediği ve ayrı odada yatarak evlilik birliğini zedelediği gerekçesiyle tarafların boşanmasına karar verdi.

Mahkeme, ortak çocuğun velayetini anneye verirken, kadın lehine maddi ve manevi tazminata da hükmetti.

YARGITAY EMSAL NİTELİĞİNDEKİ KARARI ONADI

Dosyanın taşındığı Bölge Adliye Mahkemesi, kadın lehine hükmedilen nafaka ve tazminat miktarlarını artırdı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise istinaf mahkemesinin kararını onadı.

Yüksek Mahkeme, eşe sürekli "Seninle evlendiğime pişmanım" denilmesinin duygusal şiddet ve onur kırıcı davranış niteliğinde olduğunu, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsılması kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Bu karar, benzer boşanma davaları açısından emsal nitelik taşıyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yargıtay, Hukuk, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Seninle evlendiğime pişmanım' demek boşanma sebebi - Son Dakika

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