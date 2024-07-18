Yarım asırdır çobanlık yapan Vehbi Gülen, şiirleriyle tanınıyor

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Hatay'da yarım asırdır çobanlık yapan Vehbi Gülen, hayvanlarını otlatırken yanında gezdirdiği kalemi ve defteriyle yazdığı şiirlerle biliniyor. İlk kitabı olan 'Aşık Vehbi Gülen'den Esintiler' adlı şiir kitabını yayınlayan şair Gülen, önce liseyi bitirip sonra da üniversiteyi bitirerek gençlere örnek olmak istiyor.

Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Vehbi Gülen, 50 yıla yakın süredir çobanlık yaprak geçimini sağlıyor. Dağlarda keçileri otlatan Gülen, 18 yaşlarında şiir kitapları okuyarak şiire merak sardı. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'ndan çok etkilenen Gülen, eline aldığı kalemi ve defteriyle hayvanları otlatırken şiir yazmaya başladı. Geride kalan süreçte kayıtlı 500'ü aşkın şiir yazan Gülen, hem çobanlık yapmayı ve şiir yazmayı çok seviyor. Dağlarda hayvanlar otlatırken ilham alan Gülen, 2022 yılı Haziran ayında 'Aşık Vehbi Gülen'den Esintiler' adlı ilk şiir kitabını yayınladı. Dağlarda gece gündüz dolaşan Gülen, yazdığı şiirler yanı sıra yazdığı besteleri hayvanlarına söylüyor. İkinci şiir kitabını yayınlatmak isteyen Gülen, bu azmi ve merakıyla önce liseyi sonrada üniversiteyi bitirerek gençlere örnek olmak istediğini dile getirdi.

"Dağda hayvanları otlatırken 18 yaşlarında şiir yazmaya başladım"

18 yaşındayken dağda hayvanları otlatırken şiir yazmaya başlayan Vehbi Gülen, "Ben eskiden beri doğduğum doğalı çobanım ve dededen gelme bir meslekti. Dağda hayvanları otlatırken 18 yaşlarında şiir yazmaya başladım. Kendi başıma dağda bir şiirler yazmaya başladım. Bunu askerlik çağında daha fazla dörtlüklerle fotoğrafların arkasına ve mektuplara yazdım. Kaybolanlar kayboldu ve bazılarını kaydettim. Baktım şairlik hoşuma gitti. Önemli şairlerin şiirlerinden okuyarak ve onlardan örnek alarak şiir yazmaya başladım. Mehmet Akif'in şiirlerinden ve İstiklal Marşı'ndan çok etkilendim. Mehmet Akif'in şiirlerini ve Yunus Emre'nin şiirlerini okudum. Onlardan örnek aldım" dedi.

"Bu azimle inanıyorum ki hem liseyi hem üniversiteyi bitirip öğrencilere ve gençlere örnek olmak istiyorum"

2022 yılında 'Aşık Vehbi Gülen'den Esintiler' adlı şiir kitabını yayınlayan Vehbi Gülen, "Şiir sayısını bilemiyorum. 500'ün üzerinde kayıtta olan şiirim var ama kaybolanlar hariç tutuyorum. Genelde boş arazilerde dolaşırken dağlarda tek başıma sakin zamanlarda şiirler aklıma geliyor ve yazıyorum. İlham o zaman geliyor. Ben çobanlıktan da şairlikten de zevk alıyorum. Bunlar ikisine bağlantılı mesleklerdir. Başka bir işle meşgul olsam bu şiirleri yazamam ve düşünemem. En güzel dağda keçileri otlatırken boş zamanlarımda sakin kafayla bunları yazabiliyorum. 'Aşık Vehbi Gülenden Esintiler' adlı kitabımı 2022 Haziran'da bastırdım. Çok güzel bir kitabım çıktı ve çok sevindim. Geriye kalan 500'ün üzerinde daha şiirim var. Bunlar hep poşetlerde, kitaplarda, defterlerde, telefonda kayıtlı. Bunları bir an önce toplayıp eser yapmak istiyorum. Bu azimle inanıyorum ki hem liseyi hem üniversiteyi bitirebilirim. Ben bu konuda çok meraklıyım ve iddialıyım. Hatta bu konuda pek çok öğrencilere ve gençlere örnek olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY