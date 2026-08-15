Yarım Asırdır Kur'an Ciltliyor - Son Dakika
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Yarım Asırdır Kur'an Ciltliyor

Yarım Asırdır Kur\'an Ciltliyor
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Konya'da 70 yaşındaki Mahmut Sami Özcan, 50 yıldır mücellitlik yaparak Kur'an-ı Kerim ciltliyor.

Konya'da yaşayan Mahmut Sami Özcan, çocuk yaşta babasından öğrendiği mücellitlik mesleğini yarım asrı aşkın süredir sürdürüyor. Sadece Kur'an-ı Kerim ciltleyen Özcan, bu işin kendisine huzur verdiğini söyledi.

Konya'da yaşayan 70 yaşındaki mücellit Mahmut Sami Özcan, çocuk yaşta babasının yanında öğrendiği mesleği yarım asrı aşkın süredir sürdürüyor. Kur'an-ı Kerim'in özenle kullanılması gerektiğini vurgulayan Özcan, yıpranan sayfaların uygun şekilde onarılmasını isterken, her Müslümanın kendisine ait bir Kur'an-ı Kerim'i olması gerektiğini ifade etti. Mücellitliğe başlamadan önce bir müddet matbaacılık yaptığını söyleyen Mahmut Sami Özcan, "Matbaacılıktan sonra elim boşa çıkınca Kur'an Kerim'leri daha önce rahmetli babam yapıyordu. O rahmetli olunca Kur'an Kerim'ler yapılmaz oldu. Birader vardı, o yapıyordu. Birader de sanayiye çalışmaya gitti. Sonra öyle öyle başladım. Kur'an-ı Kerim haricinde diğer ciltler de geliyordu, Kur'an-ı Kerim ciltlemek çok zahmetli olunca sadece ona vakit ayırıyorum. Kur'an-ı Kerim yapmaya çalışıyorum. Başka kitap da yapmıyorum. Kur'an-ı Kerim bana daha huzur veriyor" dedi.

Kur'an-ı Kerim'e özen gösterin

Kur'an-ı Kerim'e özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Mahmut Sami Özcan, "Bunun kağıt olduğunu bilmemiz lazım. Sayfaları açarken dikkatli açmak lazım. Yırtılmamasına özen göstermemiz lazım. Bir de Kur'an-ı Kerim ciltlerken şu çok dikkatimi çekiyor. Kur'an Kerim'e bant yapıştırıyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bant yapıştırınca tabii bant yapıştırılır ama nizami şekilde böyle koli bantı yapıştırıyorlar. O da uygun olmuyor. Lütfen Kur'an-ı Kerim'lerin sayfaları çıktığı zaman kırtasiye bantlarıyla ufakça şu yazılara değmeyecek şekilde bantlar yapılmasını istirham ediyorum. Kur'an Kerim deyince ben şunu çok önemsiyorum. Bir kere insanın Kur'an-ı Kerim'i bilsin bilmesin, ben Müslümanım diyen insanın kendisine ait bir tane Kur'an-ı Kerim'i olması lazım. Bunu çok önemsiyorum. Bilmiyorum dese dahi bir tane Kur'an Kerim'i olsun. Bilmiyorsa da olsun. Ama Kur'an-ı Kerim'i bilen kişilerin de günlük okumalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mahmut Sami, Kültür, Konya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yarım Asırdır Kur'an Ciltliyor - Son Dakika

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